Tenisová legenda Dominik Hrbatý oslavuje 40. narodeniny

Dominik Hrbatý, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 4. januára (TASR) - Jeden z najúspešnejších slovenských tenistov v ére samostatnej republiky Dominik Hrbatý oslavuje dnes 40. narodeniny. Bývalého profesionála, ktorý získal počas aktívnej kariéry šesť singlových titulov na okruhu ATP a rekordéra v počte odohratých zápasov v Davisovom pohári uviedli 21. novembra 2017 do Siene slávy slovenského tenisu.O tri dni neskôr 24. novembra 2017 veľkého bojovníka prezývaného "Dominátor" zvolili za nového kapitána slovenského daviscupového tímu. Finalista majstrovstiev sveta tenisových družstiev z roku 2005 nahradil na tomto poste legendu česko-slovenského a slovenského tenisu, olympijského víťaza zo Soulu 1988 Miloslava Mečířa, ktorý daviscupový tím viedol 24 rokov.Hrbatý je v Davis Cupe slovenským rekordérom. Za 14 rokov nastúpil v 26 stretnutiach a odohral 58 zápasov, z nich 33 vyhral. V roku 2005 bol lídrom tímu, ktorý to dotiahol až do finále bojov o "šalátovú misu". V súboji proti Chorvátsku zdolal Maria Ančiča i Ivana Ljubičiča, Slováci však napokon prehrali 2:3. V prestížnej súťaži tenisových reprezentácií zdolal bývalé svetové jednotky Brazílčana Gustava Kuertena, Američana Andyho Roddicka či Rusov Jevgenija Kafeľnikova a Marata Safina.V roku 2005 Hrbatého vyhlásili za najlepšieho športovca SR v ankete Klubu športových redaktorov. Za dlhoročnú reprezentáciu v Davis Cupe dostal v roku 2013 od Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) Cenu za oddanosť.Bohaté tenisové skúsenosti sedemnásobného (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007) víťaza ankety Tenista roka a dvojnásobného (2005, 2009) víťaza Hopmanovho pohára miešaných družstiev sa od 30. novembra 2017 rozhodol využiť tenista Martin Kližan. S Hrbatým sa dohodol na zatiaľ trojmesačnej trénerskej spolupráci.Hrbatý sa narodil 4. januára 1978 v Bratislave. Už ako štvorročný okúsil váhu tenisovej rakety. Okrem tenisu sa aktívne venoval aj lyžovaniu. Pre tenisové dvorce sa definitívne rozhodol v 11 rokoch.Do profesionálneho tenisového kolotoča vstúpil Hrbatý v roku 1996. Pod vedením dnes už svetoznámeho slovenského tenisového trénera Mariána Vajdu sa hneď vo svojej úvodnej sezóne stal najmladším hráčom prvej stovky. O rok neskôr ako 19 ročný už figuroval na 50. mieste.V roku 1998 vyhral Hrbatý prvý turnaj na okruhu ATP v San Maríne. Ďalšie singlové tituly získal v Prahe (1999), v novozélandskom Aucklande (2001), v austrálskom Adelaide (2004) a v tom istom roku znovu v Aucklande a vo francúzskom Marseille.Rodák z Bratislavy sa nestratil ani na najprestížnejších grandslamových turnajoch. V roku 1999 sa prebojoval do semifinále antukového Roland Garros v Paríži, v ktorom podľahol neskoršiemu víťazovi Američanovi Andremu Agassimu. Na US Open 2004 sa prebojoval do štvrťfinále, na Australian Open 2005 zopakoval postup medzi osem najlepších. Dovedna odohral 48 turnajov veľkej štvorky. V októbri 2004 figuroval na 12. mieste v rebríčku ATP.Držiteľ Krištáľového krídla v kategórii šport z roku 2000 vyhral s dnes už tiež bývalou slovenskou tenistkou Danielou Hantuchovou v roku 2005 Hopmanov pohár miešaných družstiev. Triumf Hrbatý zopakoval v roku 2009 s Dominikou Cibulkovou.Zdravotné problémy zastavili Hrbatého dobre rozbehnutú kariéru. V roku 2007 podstúpil operáciu pravého lakťa. Po nej nasledovala operácia ramena a následná dlhá rekonvalescencia. Na tenisové kurty sa vrátil až v roku 2008, ale do prvej stovky sa už neprebojoval. Poslednú profesionálnu sezónu Hrbatý absolvoval v roku 2009.Nositeľ diplomu fair play za presadzovanie etických hodnôt v športe z roku 2011, ktorý udeľuje Európske hnutie fair play (EFPM) s Európskymi olympijskými výbormi (EOV), zostal aj po skončení kariéry pri tenise. Otec v súčasnosti 6-ročnej dcéry Elly pôsobil v službách Tureckej tenisovej federácie, hral tenisové ligy v zahraničí a aj slovenskú extraligu, v ktorej je tiež rekordér. Odohral v nej na 62 zápasov, z ktorých 54 vyhral.V roku 2011 vtedajší prezident SR Ivan Gašparovič udelil Dominikovi Hrbatému Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.