Tento hviezdny obranca by mal v Marseille nahradiť zraneného Hubočana

Francúzsky futbalista Patrice Evra v popredí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Marseille 26. januára (TASR) - Vedenie francúzskeho futbalového klubu Olympique Marseille vyriešilo problémy na ľavej strane obrany angažovaním skúseného Patricea Evru. Tridsaťpäťročný bek prichádza do aktuálne siedmeho tímu Ligue 1 z Juventusu Turín a je prvou významnou akvizíciou Olympique od októbrového príchodu nového majiteľa, amerického biznismena Franka McCourta.Tréner Marseille Rudi Garcia hľadal posilu na ľavú stranu defenzívnej formácie po tom, čo slovenský reprezentant Tomáš Hubočan utrpel únavovú zlomeninu nohy a zranenie vyradilo aj Kamerunčana Henriho Bedima. V uplynulom období museli zaskakovať na ľavom kraji obrany stopéri Karim Rekik a Doria. Evra mal pôvodne hrať za Juventus do konca sezóny, všetko ale zmenil záujem Olympique. Podľa klubovej webstránky podpísal s novým zamestnávateľom osemnásťmesačný kontrakt.Osemdesiatjedennásobný francúzsky reprezentant sa vrátil do Ligue 1 po 11 rokoch. V rokoch 2002-2006 pôsobil v Monaku, ktorému pomohol v roku 2004 k postupu do finále Ligy majstrov. Z AS prestúpil do Manchestru United, hráčom Juventusu bol od roku 2014, pričom so "starou dámou" získal dva ligové tituly. V zbierke má Evra aj striebornú medailu z domáceho EURO 2016.