Tento rok si budeme pripomínať úspešný príbeh SR a ČR, povedal premiér

Bratislava 5. januára (TASR) – Slovenská i Česká republika využijú v roku 2018 všetky možnosti na to, aby Európe pripomenuli úspešný príbeh oboch krajín a závideniahodné susedské vzťahy. Premiér SR Robert Fico to uviedol na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom vlády ČR Andrejom Babišom po stretnutí oboch premiérov, ktoré sa uskutočnilo v rámci piatkovej oficiálnej návštevy českého premiéra v SR.Fico zvýraznil, že šéfovia oboch exekutív sa v diskusii zhodli na tom, že aktuálny rok plný významných historických výročí pre oba štáty i spoločnú históriu je potrebné využiť na ďalšie posilňovanie vzájomných väzieb. I Babiš ocenil skvelú spoluprácu medzi oboma krajinami, ktoré vedú k obojstrannej spokojnosti.zdôraznil Babiš, ktorý rozhovor so svojím slovenským kolegom označil za otvorený a konštruktívny.Obaja premiéri deklarovali záujem koordinovať svoje kroky a postoje v rámci EÚ a aktívne sa zúčastňovať na diskusii o budúcnosti EÚ. Fico zvýraznil i potenciál nájsť spoločné stanovisko i v témach rozdeľujúcich Európu, ako je migrácia a reforma azylového systému. Babiš v tejto súvislosti prízvukoval snahu nájsť aj mimo V4 ďalších spojencov, s ktorých pomocou bude možné presvedčiť EÚ o tom, že kvóty prerozdeľovania migrantov nefungujú a nie sú riešením.zhodnotil. Fico deklaroval solidaritu s Českou republikou, ale aj Poľskom a Maďarskom pri žalobe EK v súvislosti s kvótami.Český premiér dostal tiež otázku týkajúcu sa ambícií ČR vstúpiť do eurozóny. Babiš skonštatoval, že v tomto prípade vidí pre krajinu zatiaľ viac negatív ako pozitív, zopakoval, že podmienkou pre ČR je, aby si EÚ i v rámci eurozóny vyriešila svoje problémy.uviedol Babiš.Fico v tejto súvislosti upozornil, že SR nástojí na tom, aby procesy v eurozóne boli inkluzívne a aby sa do diskusie o procesoch v eurozóne mohli zapojiť aj krajiny, ktoré euro nemajú.Šéfovia slovenskej i českej exekutívy v rámci popoludňajšieho programu položili vence k pamätníkom T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. Súčasťou návštevy českej delegácie bolo i stretnutie slovenského ministra obrany Petra Gajdoša a českej ministerky obrany Karly Šlechtovej.