Tento rok ukončia renováciu kostolíka v Zolnej, kde bol princ Charles

Princ Charles (druhý sprava) si po prílete na Slovensko 1. novembra 2000 prezrel katolícky kostol z 13. storočia v Zolnej v okrese Zvolen v sprievode riaditeľa Centra vedeckého turizmu pri Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene Viliama Pichlera (vpravo), v pozadí odkrytá freska sv. Mikuláša. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Zolná 21. septembra (TASR) - Kostolík sv. Matúša v Zolnej z 13. storočia, považovaný za jednu z najstarších zachovaných stavieb v okrese Zvolen, by po rokoch opráv a reštaurácií mal byť už tento rok návštevníkom k dispozícii v plnej kráse. Rímskokatolícky farský úrad vo Zvolene, ktorý objekt spravuje, získal totiž nedávno na obnovu exteriéru tejto národnej kultúrnej pamiatky grant z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR, a to vo výške 19.900 eur.povedal TASR zvolenský dekan Vojtech Nepšinský. Exteriér kostola sa opravoval na etapy od roku 2011, keď farský úrad získal na túto časť stavby prvý grant od štátu vo výške 7000 eur. Peniaze boli určené na reštaurátorský výskum kamenných prvkov a historických omietok na fasáde kostola. Nasledovali ďalšie etapy obnovy, na ktoré cirkev získala z ministerstva kultúry ďalších viac ako 50.000 eur.Z peňazí, ktoré dostali tento rok, by sa mala ešte vynoviť fasáda veže kostola, na ktorej sa už aktuálne aj pracuje. Kostolík však napriek tomu neustále navštevujú turisti a tiež miestni veriaci.pripomenul Nepšinský.Kostol sa od druhej svetovej vojny nevyužíval, pretože na jej konci dostal zásah bombou a bol značne poškodený. Prvé bohoslužby tam boli až v roku 1992. Potom zreštaurovali interiér, ktorý je zaujímavý nielen architektúrou, ale aj stredovekými freskami z 15. storočia, zobrazujúcimi boj svätého Juraja s drakmi.O kostol sa začali ľudia zaujímať najmä po roku 2000, keď ho navštívil britský princ Charles.