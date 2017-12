Tento rok vznikli dve strany, šesť išlo do likvidácie a tri vymazali

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) - Na Slovensku máme zaregistrovaných 152 politických strán a hnutí. Z toho 60 je aktívnych a 92 sa nachádza v likvidácii. Tento rok vznikli dve nové politické strany, šesť ich vstúpilo do likvidácie a tri boli vymazané z registra politických strán a hnutí. TASR to potvrdil tlačový odbor ministerstva vnútra.Vznikli strany Progresívne Slovensko a Nezávislosť a Jednota. Do likvidácie vstúpili Právo a spravodlivosť, Hnutie za demokratické Slovensko, Zelená vlna, Idea, Zelení – Strana národnej prosperity, Združenie robotníkov Slovenska. Z registra vymazali Stranu demokratickej ľavice, Stranu TIP a Novú demokraciu.Politické hnutia na Slovensku vznikajú občas aj tak, že si niekto napríklad kúpi už existujúcu stranu a premenuje ju. Pokiaľ strana nevzniká kúpou a premenovaním už existujúcej, jej zakladatelia musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splní všetky zákonné podmienky, ministerstvo ju zaregistruje. Aj v súčasnosti existujú subjekty, ktoré oznámili, že začínajú zbierať podpisy, s ktorými chcú založiť svoju stranu.Na webstránke ministerstva vnútra sa nachádzajú takéto oznámenia od prípravných výborov vznikajúcich strán Cieľ, Spolu – občianska demokracia, Zmena, Slovenská vlastenecká strana, Slovenské hnutie obrody.Pravidlá pre politické strany a hnutia sa mali sprísňovať. Zatiaľ nie je jasné, kedy k tomu dôjde. Sprísnenie, ktoré avizoval predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko, totiž národniari ešte nepredstavili. Danko hovoril o zavádzaní limitu na počet členov aj o zmene fungovania straníckych štruktúr.Premiér Robert Fico (Smer-SD) nedávno priznal, že mu myšlienka takýchto úprav neprekáža. Riešiť by sa podľa premiéra mohla aj otázka nezávislých kandidátov.Opozícia zmenu zákona, najmä zámer zaviesť limity na počet členov strany, od začiatku kritizuje. Hovorila aj o možnosti napadnúť takýto zákon, ak prejde, na Ústavnom súde SR.