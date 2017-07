Tento športový tím má najväčšiu hodnotu na svete

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jersey City 12. júla (TASR) - Klub zámorskej súťaže amerického futbalu NFL Dallas Cowboys sa druhý rok za sebou stal podľa magazínu Forbes najhodnotnejším športovým tímom sveta. Jeho cena je 4,2 miliardy USD, na druhom mieste skončila bejzbalová organizácia New York Yankees (3,7 miliardy).Nasledujú tri futbalové kluby Manchester United (3,69), FC Barcelona (3,64) a Real Madrid (3,58).Zvyšok elitnej desiatky tvoria New England Patriots (americký futbal, 3,4 miliardy), New York Knicks (basketbal, 3,3), New York Giants (americký futbal, 3,1), San Francisco 49ers (americký futbal, 3,0) a Los Angeles Lakers (basketbal, 3,0).Forbes zohľadňuje tímy NFL, hokejovej NHL, basketbalovej NBA, bejzbalovej MLB, futbalové mužstvá a z motorizmu stajne NASCAR a F1. Informovala o tom agentúra AP.