Tento týždeň čaká futbalistov vrchol kvalifikácie Ligy majstrov

Hráči Neapola Jose Maria Callejon, (vľavo), oslavuje s Lorenzom Insigneom and Marekom Hamšíkom. Foto: TASR AP Foto: TASR AP



Odvety play off LM 2017/2018:



utorok 22. augusta:



17.30 FK Astana - Celtic Glasgow /prvý zápas: 0:5/



20.45 NK Maribor - Hapoel Be'er Ševa /1:2/



20.45 OGC Nice - SSC Neapol /0:2/



20.45 HNK Rijeka - Olympiakos Pireus /1:2/



20.45 FC Sevilla - Istanbul Basaksehir /2:1/



streda 23. augusta:



20.45 FC Liverpool - TSG 1899 Hoffenheim /2:1/



20.45 CSKA Moskva - Young Boys Bern /1:0/



20.45 FC Kodaň - FK Karabach Agdam /0:1/



20.45 Slavia Praha - APOEL Nikózia /0:2/



20.45 Steaua Bukurešť - Sporting Lisabon /0:0/







Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - Kvalifikačná fáza futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 vyvrcholí v utorok a v stredu desiatimi odvetami play off, po ktorých bude známe kompletné zloženie 32 účastníkov základných skupín. V luxusnej pozícii sú futbalisti škótskeho šampióna Celtic Glasgow, ktorí pred týždňom doma deklasovali kazašskú Astanu 5:0. V utorok v Astana Arene bude českému hlavnému rozhodcovi Pavlovi Královcovi na čiare pomáhať Slovák Roman Slyško.Do boja o vytúženú skupinovú fázu sa dostanú aj kluby slovenských legionárov. V najlepšej pozícii je taliansky SSC Neapol s kapitánom Marekom Hamšíkom. "Partenopei" v prvom súboji play off doma zdolali francúzske Nice 2:0. Prehry si v prvých dueloch zapísali Slavia Praha aj FC Kodaň. "Zošívaní" v kádri so slovenským triom Dušan Švento, Jakub Hromada, Miroslav Stoch prehrali v prvom súboji na pôde APOEL-u Nikózia 0:2 a v stredu v Edene ich čaká náročná úloha. Český majster v ligovej generálke iba remizoval v malom derby na pôde Bohemiansu 0:0, tréner Jaroslav Šilhavý šetril opory.citoval idnes.cz kouča Slavie, ktorý doprial oddych aj Stochovi debutujúcemu v novom pôsobisku práve pred týždňom na Cypre.Dánsky majster FC Kodaň, ktorý vyradil v 2. predkole slovenského šampióna zo Žiliny, prehral v Azerbajdžane s Karabachom Agdam 0:1. Pre červenú kartu nehral slovenský stredopoliar Jan Greguš. V generálke na odvetu LM Kodaň doma zdolala Sonderjyske 3:2, hoci prehrávala po hodine hry 1:2, Greguš odohral celý zápas.povedal 26-ročný Greguš pre klubový web.V nádejných pozíciách po úvodných víťazstvách vonku sú aj FC Liverpool, CSKA Moskva či FC Sevilla. "The Reds" vyhrali na pôde bundesligového TSG 1899 Hoffenheim 2:1, Sevilla v Istanbule nad Basaksehirom tiež 2:1 a CSKA vo Švajčiarsku nad Young Boys Bern 1:0.Žreb skupinovej fázy je na programe vo štvrtok podvečer v monackom Grimaldi Forum. Počas neho UEFA odovzdá aj ceny pre najlepšieho hráča, resp. hráčku roka a cenu si prevezmú aj najlepší brankár, obranca, stredopoliar a útočník Ligy majstrov za sezónu 2016/2017.