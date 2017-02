Tento týždeň začali takmer všetky burzové indexy poklesom

Kľúčový americký index Dow Jones, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 7. februára (TASR) - DAX, hlavný index Nemeckej burzy vo Frankfurte nad Mohanom nadviazal v pondelok (6.2.) na slabé výkony zo sklonku predchádzajúceho týždňa. V prvý pracovný deň nového týždňa uzavrel len tesne nad pondelkovým minimom. DAX klesol o 1,22 % na hodnotu 11.509,84 bodu.Vývoj indexu ovplyvnil začiatok prezidentskej kampane Marine Le Penovej. V prvom veľkom prejave hovorila aj o vystúpení Francúzska z eurozóny.Pochybnosti burziánov o výsledkoch hospodárskej politiky prezidenta Donalda Trumpa začínajú silnieť. V Nemecku vyvoláva jeho príprava deregulácie činností bánk znepokojenie. Ak by k uvoľneniu podmienok pre činnosť amerických úverových ústavov skutočne došlo a v Európe by sa nič nezmenilo, banky starého kontinentu by sa dostali do veľkej konkurenčnej nevýhody.V pondelok skončil poklesom aj FTSE 100, hlavný index londýnskej burzy. Klesol o 16,15 bodu (- 0,22 %) na 7172,15 bodu. CAC 40, hlavný index francúzskej burzy, sa prepadol o 47,34 bodu (0,98 %) a zastavil sa na úrovni 4778,08 bodu.V pondelok nezaznamenal pozitívny trend ani Dow Jones Industrial Average (DJIA), hlavný index americkej akciovej burzy v New Yorku. Nepomohol mu ani prúd správ amerických koncernov o dobrom hospodárení v poslednom štvrťroku 2016.DJIA klesol o 0,09 % na 20.052,42 bodu. Oslabil aj širší trhový index S&P 500 o 0,21 % na 2292,56 bodu. Opačným smerom sa pohol iba výberový index Nasdaq 100. Jeho prírastok dosiahol 0,12 % a obchodovanie ukončil na hodnote 5167,96 bodu.