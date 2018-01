Tento známy slovenský kaštieľ je na predaj

Kaštieľ v Ostrej Lúke Foto: TASR - Jozef Poliak Kaštieľ v Ostrej Lúke Foto: TASR - Jozef Poliak

Ostrá Lúka 31. januára (TASR) - Známy kaštieľ v Ostrej Lúke v okrese Zvolen, ktorý kedysi kvôli svojej priateľke Adele Ostrolúckej navštevoval aj Ľudovít Štúr, sa obec opäť pokúša predať. Svoj 5/6- podiel ponúka najnovšie za 295.000 eur.Podľa starostu Juraja Jeloka, obec už vlani svoj väčšinový podiel ponúkala za cenu znaleckého posudku, čo je 336.000 eur. Do uzávierky na podávanie ponúk sa ale nikto neprihlásil. "Preto teraz poslanci zasadli a znížili cenu," uviedol pre TASR.O kúpu podielu prejavili už predvlani záujem jeho noví šestinoví spolumajitelia. Podľa Jeloka sa im ale cena určená znalcom nepozdávala, a tak zrejme čakajú na jej zníženie.Obec odkúpila podiel na kaštieli od štátu v roku 2012. Nedostala však zdroje na jeho obnovu, keďže nezískala súhlas vtedajších spolumajiteľov. Po lehote piatich rokov, počas ktorých nemohla s majetkom hýbať, sa ho preto rozhodla predať.Kaštieľ zo 17. storočia je už dlhší čas v zlom technickom stave. Zateká do jednej jeho časti a obec robí aspoň základné opatrenia, aby sa stav rapídne nezhoršil. "Pomocnú ruku nám v tomto smere podali aj noví spolumajitelia," pripomenul starosta. Predaj kaštieľa so záväzkom jeho následnej obnovy a vhodného využitia, by ale pre obec mohol byť v konečnom dôsledku výhrou. "Chceli by sme potom dosiahnuť, aby tam bola umiestnená aspoň pamätná izba Adely Ostrolúckej," podotkol starosta.V kaštieli sídlil niekoľko desaťročí, až do roku 2005, okresný archív. Objekt bol však už v tom čase poškodený, porušená bola najmä jeho strecha. Archív preto v tom istom roku presťahovali do zrekonštruovaných priestorov bývalej práčovne na sídlisku Podborová vo Zvolene. Kaštieľ, ktorý je kultúrnou pamiatkou, je odvtedy prázdny.Kaštieľ dal postaviť v roku 1636 Melichar Ostrolúcky. Po roku 1813 pripadol Mikulášovi Ostrolúckému. Jeho dcéra Adela bola priateľkou Ľudovíta Štúra. Ich vzťah opisuje spisovateľ Ľudo Zúbek vo svojej knihe Jar Adely Ostrolúckej. V obci sa nachádza rodinná hrobka Ostrolúckych, kde je pochovaná aj Adela.