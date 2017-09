Tepláreň Košice vykuruje mesto už 50 rokov, plánuje ďalšie investície

Na snímke prevádzkové priestory v Teplárni Košice. Foto: FOTO TASR - František Iván Foto: FOTO TASR - František Iván

Košice 21. septembra (TASR) – Tepláreň Košice (TEKO), ktorá je najväčšou teplárňou na Slovensku, si aktuálne pripomína 50 rokov od prvej dodávky tepla. V súčasnosti systémom centrálneho zásobovania teplom vykuruje v Košiciach 78.000 domácností, ako aj všetky významné priemyselné a obchodné centrá mesta. Viac ako 3000 terajoulov, ktoré tepláreň za jeden rok dodá, prechádza cez takmer 300 kilometrov primárnych a sekundárnych rozvodov.Generálny riaditeľ spoločnosti TEKO, a.s., Ladislav Koch dnes novinárov informoval, že od roku 2005 TEKO investovala 125 miliónov eur do projektov ekologizácie, obnovy výrobných zariadení a rozvodov.uviedol.Za najbližšie plány spoločnosti označil obnovu TEKO I, čo je najstarší technologický celok teplárne.povedal Koch.Podľa predsedu predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Stanislava Janiša je vykurovanie z centrálnych zdrojov nielen budúcnosťou teplárenstva, ale najmä záchranou zachovania bezpečného životného prostredia a adekvátnej ceny za teplokonštatoval.Košický viceprimátor Martin Petruško označil Tepláreň Košice za strategický podnik z pohľadu mesta,. Osobitne ocenil spoluprácu spoločnosti k prebiehajúcej rekonštrukcii električkových tratí, keďže popri väčšine vedú aj rozvody tepla.TEKO prevádzkuje kogeneračný zdroj tepla o inštalovanom tepelnom výkone 501 MWt a inštalovanom elektrickom výkone 121 MWe. Približne 70 % tepla odoberá mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo Košice, ktorá zásobuje väčšinu košických domácností.Výstavba 1. etapy teplárne sa začala v roku 1962, prvé teplo dodala tepláreň v Košiciach 24. novembra 1967. Pri príležitosti okrúhleho výročia spoločnosť organizuje oddnes do soboty (23.9.) dni otvorených dverí, v rámci ktorých prvýkrát sprístupňuje výrobné priestory odbornej i laickej verejnosti.