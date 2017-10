Tepličku nad Váhom preslávila Žofia Bosniaková. Sídlila tu aj skláreň

Na snímke Loretánska kaplnka Žofie Bosniakovej v obci Teplička nad Váhom, 6. októbra 2017. Foto: Erika Ďurčová Foto: Erika Ďurčová

Najvýznamnejšou postavou histórie obce je Žofia Bosniaková

O bývanie v obci majú záujem aj mladé rodiny

Lávka ponad cestu II/583 bezpečne spojí obec s vodným dielom

Teplička nad Váhom 7. októbra (TASR) – Prvá písomná zmienka o obci Teplička nad Váhom v okrese Žilina pochádza z listiny Bela IV. z roku 1267. Obec so 750-ročnou tradíciou, ktorá je vstupnou bránou do Národného parku Malá Fatra, patrí medzi najstaršie na severe Slovenska.V listinných prameňoch je dnešná Teplička nad Váhom ako Toplucha, Toplisa, Teplicze, Tepla, Teplicska a Teplička. Oficiálny názov Teplička nad Váhom používa obec od roku 1920. Teplica bol v minulosti zaužívaný názov pre teplé pramene. Ich dávnejšiu existenciu v Tepličke nad Váhom dokumentuje aj obecná pečať, v obraze ktorej je horná časť tela ženy, kúpajúcej sa v kadi.Teplička nad Váhom sa stala sídlom zemepána a centrom panstva už za Mikuláša Dersffyho, ktorý spolu s manželkou Barborou Peréniovou postavil v obci veľký kaštieľ.uviedol starosta Tepličky nad Váhom Viliam Mrázik.Teplička sa už v prameňoch 17. storočia spomína ako oppidum. Jej oficiálne povýšenie na mesto z podnetu Jozefa Windischgrätza je uvedené v listine Márie Terézie z roku 1757. Listinou dostala obec ako osobitnú výsadu aj právo držať jarmoky.doplnil Mrázik.Od konca 19. storočia sa v blízkej Žiline začal budovať textilný, chemický, drevársky a iný priemysel, čo bol zlom aj pre rozvoj Tepličky.dodal starosta Tepličky nad Váhom.K rozvoju obce prispelo aj zavedenie elektriny v roku 1927, telefónu a telegrafu v roku 1937, prvé rádio bolo v obci v roku 1931. Postupne sa vybudovali aj verejné stavby - škola v roku 1921 a prestavba kostola sa uskutočnila v rokoch 1926 až 1928.K najvýznamnejším postavám histórie Tepličky nad Váhom v okrese Žilina patrí manželka palatína Františka Veseléniho - Žofia Bosniaková.Po ich sobáši sa novým domovom Žofie stal kaštieľ v Tepličke, kam odišla začiatkom roka 1630. "Žofia s manželom Františkom založili a vydržiavali špitál na počesť Sedembolestnej Panny Márie a podľa nej ho aj pomenovali. Útočisko tu našli chudobní a opustení, siroty bez ohľadu na pôvod a príslušnosť. Trovy liečenia hradilo panstvo. Existoval až do roku 1940," uviedol starosta Tepličky nad Váhom Viliam Mrázik.povedal Mrázik.Pripomenul, že Žofia Bosniaková zomrela 28. apríla 1644, keď nemala ani 35 rokov. "Nový majiteľ panstva Ján Jakub Löwenburg dal v roku 1689 preskúmať zrúcaniny hradu Strečno. V krypte pod poškodenou kaplnkou objavili rakvu s neporušeným telom Žofie. Löwenburg v roku 1690 oznámil nález neporušených ostatkov na Biskupský úrad v Nitre, kam cirkevnoprávne patrili Strečno i Teplička. Keďže hrad Strečno nebol obývaný, dal preniesť telesné ostatky Žofie v roku 1698 zo strečnianskej kaplnky do krypty farského kostola v Tepličke. Až v roku 1787 telo premiestnili do Loretánskej kaplnky," doplnil starosta Tepličky nad Váhom.Rakva s ostatkami stála na pôvodnom mieste do 1. apríla 2009, keď ju psychicky narušený muž vytiahol von z kaplnky kostola a zapálil. V nedeľu 26. apríla 2009 sa kvôli tomuto činu vo farskom Kostole sv. Martina v Tepličke nad Váhom konala odprosujúca pobožnosť, ktorú viedol biskup Žilinskej diecézy Tomáš Galis. Pri tejto príležitosti boli poškodené pozostatky Žofie Bosniakovej, ktoré v Ústave súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine podrobili skúmaniu, opäť slávnostne uložené v Loretánskej kaplnke farského kostola v Tepličke nad Váhom.Podľa starostu si odkaz a posolstvo Žofie Bosniakovej občania hlboko uctievajú a vážia. "Jej meno nesie jedna z ulíc, od roku 1991 cirkevná základná škola a v januári 2013 otvorila obec zariadenie pre seniorov a denný stacionár Domov pokoja Žofie Bosniakovej," vysvetlil Mrázik.Pre 78-ročnú Justínu Kozánkovú, ktorá sa o Loretánsku kaplnku stará od roku 2009, je Žofia Bosniaková výnimočná dobrosrdečnosťou, zbožnosťou a láskavosťou.podotkla Kozánková.povedala Kozánková. Záujem o Žofiu Bosniakovú majú podľa nej ľudia prakticky z celého sveta - napríklad z Nového Zélandu, Cypru, Talianska, Ameriky, Poľska, Maďarska.Obec Teplička nad Váhom v okrese Žilina má v súčasnosti zhruba 4300 obyvateľov a napriek dvojkilometrovej vzdialenosti od mesta Žilina vznikajú nové ulice, nová výstavba a rozširuje sa infraštruktúra.Podľa starostu Viliama Mrázika v obci nechýba zdravotné stredisko, pošta či obchodypovedal Mrázik.Doplnil, že od roku 2016 je v prevádzke školská jedáleň pre deti a žiakov základných škôl, pre klientov Domova pokoja Žofie Bosniakovej a aj pre seniorov obce.podotkol starosta Tepličky nad Váhom.Obec za posledné roky zaznamenala zvýšený počet obyvateľov aj záujem mladých rodín o bývanie.vysvetlil Mrázik.Rozvíja sa aj individuálna bytová výstavba.dodal starosta.Spojenie Tepličky nad Váhom s Vodným dielom Žilina pre cyklistov a chodcov zlepší lávka ponad frekventovanú cestu II/583, ktorú otvoria v pondelok 9. októbra.Podľa starostu Tepličky nad Váhom Viliama Mrázika sa vodné dielo z veľkej časti nachádza v katastri obce.povedal Mrázik.Doplnil, že most dlhý takmer 60 metrov je zhotovený z dreva a stojí na betónových pilieroch.uviedol starosta.Pripomenul, že trasu využíva veľa ľudí dochádzajúcich za prácou, či už priamo do mesta Žilina, alebo do priľahlých častí.povedal Mrázik.Trasa podľa neho slúžila aj ľuďom z mesta, zvyknutým chodiť cez Tepličku nad Váhom na kopce Straník a Dubeň.dodal starosta Tepličky nad Váhom.