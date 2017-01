Teploty na Slovensku môžu klesnúť až do mínus 19 stupňov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 17. januára (TASR) - Nízke teploty budú na Slovensku aj v najbližších dňoch. Nadnes vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu prvého stupňa takmer pre celé územie, teplota by podľa meteorológov mala klesnúť na -15 až -19 stupňov Celzia, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže poškodiť ľudské zdravie. Opatrnejší by mali byť aj vodiči, na mnohých miestach Slovenska totiž platí zároveň prvý výstrahový stupeň pre tvorbu snehových jazykov a závejov.V nasledujúcich dvoch dňoch by sa podľa meteorológov malo ešte o čosi viac ochladiť. Na mnohých miestach sa očakáva pokles teploty na -20 až -24 stupňov Celzia, pričom pravdepodobnosť poškodenia ľudského organizmu je pri takomto mraze podľa SHMÚ vysoká. Na stredu (18.1.) a štvrtok (19.1.) je predbežne vyhlásený druhý výstrahový stupeň pre Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický kraj. Pre niektoré územia Bratislavského a Trnavského kraja zatiaľ platí výstraha prvého stupňa, teploty sa odhadujú na -15 až -20 stupňov Celzia. Podľa predbežných predpovedí pretrvá riziko tvorby snehových jazykov a závejov aj v stredu, vo štvrtok podľa SHMÚ zatiaľ uvedené nie je.V súčasnosti by mali byť zjazdné všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty I., II. a III. triedy, rovnako zjazdné by mali byť aj horské priechody, na niektorých si však treba dávať pozor na čerstvý, utlačený alebo zľadovatený sneh. Slovenská správa ciest však na webovom portáli zjazdnost.sk upozorňuje vodičov na zvýšené riziko vytvárania snehových jazykov, námrazy a poľadovice. Snehové záveje sa aktuálne tvoria napr. na otvorených úsekoch v okresoch Turčianske Teplice a Prešov. Pozor na hmlu a viditeľnosť len do 200 m si treba dávať pozor v lokalitách Dobrá Niva, Sliač, Vígľaš, Detva, Stožok, Banská Bystrica, Zvolen, Hronská Breznica a Zvolen.