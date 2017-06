Teploty v južnej polovici Slovenska budú v stredu atakovať 34 stupňov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 27. júna (TASR) - V stredu (28.6.) by mala na Slovensku vyvrcholiť aktuálna vlna horúčav. Pre celú južnú polovicu krajiny platí výstraha prvého najnižšieho stupňa pred vysokými teplotami, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Maximálna teplota vzduchu môže podľa očakávaní meteorológov dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia. Výstraha platí pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, tiež pre južné okresy Banskobystrického a Košického kraja.Horúčavy predstavujú záťaž pre každý organizmus. Viac sú však ohrozené ženy, kolabujú častejšie ako muži. Takisto treba dávať pozor na deti a seniorov, radí Úrad verejného zdravotníctva SR.Podľa toho treba dodržiavať pitný režim, dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. Dôležité je piť pravidelne v menších dávkach. S klimatizáciou to nemožno preháňať, rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nesmie byť vyšší ako päť, maximálne sedem stupňov Celzia.