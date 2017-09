Terčom útokov v Mjanmarsku je aj nepočetná menšina hinduistov

Hinduisti Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rangún 25. septembra (TASR) - Mjanmarské vládne jednotky objavili v nedeľu v Jakchainskom štáte telá 28 žien a detí hinduistického vierovyznania, ktorých údajne ešte minulý mesiac zavraždili moslimskí povstalci.Povstalecká skupina Armáda spásy jakchainských Rohingov (ARSA) však odmietla obvinenia z vraždy týchto hinduistov, pričom zdôraznila, že na civilistov neútočí. Hovorca ARSA súčasne obvinil budhistických nacionalistov, že sa týmito lžami usilujú dosiahnuť rozkol medzi hinduistami a moslimami v Mjanmarsku.Jakchainský štát v Mjanmarsku zachvátila vlna násilia 25. augusta, keď ozbrojenci ARSA zaútočili na policajné stanice a vojenské tábory a zabili pritom najmenej 12 ľudí. Následné operácie vládnych síl vyvolali masový útek moslimského obyvateľstva z etnika Rohingov do susedného Bangladéša.OSN v súvislosti so situáciou v Mjanmarsku hovorí o etnických čistkách. Mjanmarská vláda tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že operácie vládnych síl sú súčasťou boja proti teroristom.Agentúra Reuters napísala, že málopočetná hinduistická menšina v Mjanmarsku je teraz zrejme terčom útokov oboch znepriatelených strán. Časť hinduistov podľa Reuters ušla do Bangladéša po tom, ako v Mjanmarsku zažili perzekúcie zo strany vládnych vojakov alebo budhistických radikálov. Iní hinduisti zasa uviedli, že na nich útočili moslimskí povstalci, a to pre podozrenie, že sú vládnymi špiónmi.Mjanmarská vláda informovala, že pátranie v oblasti dediny Je Bo Ťja na severe Jakchainského štátu sa začalo po tom, ako jeden z hinduistických utečencov po príchode do Bangladéša kontaktoval vodcu tejto etnicko-náboženskej komunity v Mjanmarsku.Podľa slov tohto utečenca skupina asi 300 príslušníkov ARSA vyhnala zo spomínanej dediny asi 100 ľudí a potom ich zabila. Medzi obeťami je 20 žien a osem chlapcov. Mjanmarská vláda tiež tvrdí, že povstalci z ARSA nútili osem dedinčaniek, aby konvertovali na islam a potom ich vzali so sebou do Bangladéša.Hovorca mjanmarskej vlády spresnil, že bezpečnostné zložky prípad, ktorý sa údajne odohral 25. augusta, prešetrujú.Agentúra Reuters pripomenula, že mjanmarská vláda novinárom, humanitárnym pracovníkom alebo ľudskoprávnym aktivistom neumožňuje návštevu Jakchainského štátu, preto správy o útokoch na hinduistov nebolo možné preveriť z nezávislých zdrojov.