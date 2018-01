TEREM: Trump na sociálnych sieťach šokuje, protirečí vlastným ľuďom

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Banská Bystrica 20. januára (TASR) - Nepredvídateľnosť a kontroverznosť boli hlavnými črtami úradovania amerického prezidenta Donalda Trumpa počas prvého roka vo funkcii, povedal v rozhovore pre TASR Peter Terem, vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.Politológ upozornil, že už predvolebná kampaň priniesla do americkej politiky, pričom Trump aj od nástupu do funkcie vlani 20. januára komunikuje s verejnosťou predovšetkým cez sociálne siete.povedal Terem.America First (Amerika na prvom mieste) sa stalo hlavným heslom Trumpovej politiky a už tri dni po svojej inaugurácii oznámil odstúpenie USA od Transpacifického partnerstva. V máji rozhodol o zmene účasti USA na Severoamerickej dohode o voľnom obchode (NAFTA). Tú zároveň nazval najhoršou obchodnou dohodou, aká bola kedy urobená, pripomenul politológ. Odmietavý prístup vyjadroval aj k vytváraniu Transatlantickej dohody o obchode a investíciách.Jednou z hlavných tém Trumpovej kampane bolo obmedzenie imigrácie a už týždeň po nástupe do funkcie podpísal nariadenie zakazujúce na 90 dní občanom šiestich moslimských krajín cestovať do Spojených štátov. Po sérii právnych konaní voči dekrétu napokon vydal nové nariadenie týkajúce sa Čadu, Iránu, Jemenu, Sýrie, Líbye, Somálska, KĽDR a Venezuely.skonštatoval šéf Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie. Irak zo zoznamu vypadol; Biely dom tak ocenil jeho spoluprácu v boji proti Islamskému štátu. Najvyšší súd napokon v decembri povolil uplatňovanie protiimigračného dekrétu aj napriek nedokončeným súdnym procesom.Medzi najväčšie úspechy Trumpa zaradil politológ presadenie daňovej reformy, v rámci ktorej klesne firmám daň z príjmu z 35 percent na 21 percent. Ľudia zarábajúci ročne viac ako 500.000 dolárov budú platiť daň namiesto doterajších 39,6 percenta len 37 percent. Ľudia s najslabším príjmom do 9525 dolárov ročne zaplatia 10-percentnú daň z príjmu. Táto reforma tiež umožňuje uplatnenie odpočtov v dvojnásobnej výške oproti súčasnému stavu.Trump naplnil svoje sľuby o vystúpení USA z Parížskej klimatickej dohody, pričom od zámeru ho neodhovorili ani partneri na schôdzke krajín G7 v máji. Technicky však nie je možné opustiť túto dohodu pred novembrom 2020, takže americké delegácie sa dovtedy budú zúčastňovať na rokovaniach signatárskych krajín, podotkol Terem.Ako ďalej poznamenal, americkému prezidentovi sa počas prvého roka nepodarilo postaviť múr na hraniciach s Mexikom a nedokázal zrušiť ani systém zdravotného poistenia Obamacare.Napriek výbornému stavu americkej ekonomiky a nezamestnanosti blížiacej sa k 4 percentám je Trump po prvom roku vo funkcii najmenej populárnym prezidentom v histórii USA, zdôraznil politológ. S jeho výkonom vo funkcii prezidenta bolo spokojných v minulom roku 35-45 percent Američanov a takmer dve tretiny Američanov nesúhlasia s jeho štýlom prezidentovania.upozornil Terem.vysvetlil politológ z banskobystrickej univerzity.Podľa neho Trump počas svojho štvorročného obdobia zrejme výrazne zmení USA.zhodnotil Terem.Podľa neho všakPočas Trumpovho prezidentovania teda očakáva mobilizáciu slobodne a demokraticky mysliacej, zdravo sebavedomej a otvorenej americkej spoločnosti.