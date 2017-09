Tergat sa stal novým prezidentom Kenského olympijského výboru

Paul Tergat. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nairobi 30. septembra (TASR) - Bývalý svetový rekordér v maratóne Paul Tergat sa stal šéfom Kenského olympijského výboru (NOCK), keď vo voľbách nemal súpera. Tomu totiž zabránili kandidovať.NOCK sa zmieta v kríze po korupčnom škandále okolo OH 2016 v Rio de Janeiro, do ktorého boli zapletení vrcholní predstavitelia výboru. Členovia NOCK navyše pred voľbami zabránili kandidovať Tergatovmu jedinému oponentovi Patrickovi Muyovi z Kenskej plaveckej federácie. Na post chcel pôvodne kandidovať aj doterajší prezident výboru Kip Keino, ktorý bol vo funkcii od roku 1999, ale do termínu neposlal prihlášku.Štyridsaťosemročný Tergat, ktorý je člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV) od roku 2013, má pred sebou náročnú úlohu zjednotiť výbor a očistiť jeho meno. Verí, že jeho zvolenie pomôže k tomu, aby MOV obnovil financovanie NOCK. Medzinárodný výbor zastavil dotácie po tom, ako voľby prezidenta na začiatku tohto roku niekoľkokrát preložili.Tergat držal svetový rekord v maratóne časom 2:04:55 hodiny v rokoch 2003 až 2007, na konte má dve strieborné medaily v behu na 10.000 metrov z OH v Atlante a Sydney. Informovala agentúra AP.