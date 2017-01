Termín kolaudácie autobusovej stanice v B.Bystrici sa posúva

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 10. januára (TASR) – Hoci ešte v druhej polovici vlaňajšieho roka platilo, že novú autobusovú stanicu v Banskej Bystrici otvoria koncom apríla 2017, termín, ku ktorému sa zaviazal investor, nebude dodržaný. Magistrát očakáva, že kolaudácia objektu stanice, ktorý má pozostávať z dopravnej a obchodnej časti, bude až v letných mesiacoch tohto roka vrátane jej spustenia do prevádzky. Pre TASR to potvrdila Zdenka Sekerešová, hovorkyňa banskobystrického primátora.Podľa slov primátora Jána Noska, ktoré odzneli na ostatnej tlačovej besede, oddialenie otvorenia novobudovanej stanice o pár mesiacov "". Konštatoval to aj v súvislosti s tým, že obyvatelia na ňu čakali vyše 30 rokov.Výstavba modernej autobusovej stanice je v súčasnosti najväčší projekt, ktorý sa realizuje v meste pod Urpínom. Investície sa pohybujú približne na úrovni 20 miliónov eur. Po skolaudovaní stanice mesto plánuje odkúpiť jej dopravnú časť, čo už odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo. Mesto chce mať totiž kontrolu nad týmto strategickým miestom. V tesnej blízkosti je železničná stanica.Ako uvádza webová stránka investora, spoločnosti Primum, takmer všetky obchodné priestory v multifunkčnom komplexe sú už dnes prenajaté. V 40 nových obchodoch nájdu cestujúci reštauračné a kaviarenské služby, potraviny, drogériu, lekáreň, optiku, kaderníctvo, obchody s odevmi, obuvou, hračkami, bytovými doplnkami či knihami. K dispozícii má byť 300 parkovacích miest. Webstránka investora udáva celkovú plochu centra 11.172 štvorcových metrov a dátum jeho otvorenia 7. september 2017.Spoločnosť Primum patrí do skupiny InterCora. Developerská skupina pre komerčné nehnuteľnosti pôsobí na českom trhu od roku 1991. Zaoberá sa výstavbou a prenájmom nehnuteľností predovšetkým pre maloobchod. Navrhla a prenajala už viac ako 250 nákupných centier o celkovej výmere vyše 1,5 milióna štvorcových metrov prevádzkovej plochy.