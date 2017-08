Termín na príspevok na dieťa v súkromnej škôlke v Petržalke sa kráti

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 10. augusta (TASR) – Na podanie žiadosti o finančný príspevok, o ktorý môžu požiadať rodičia v bratislavskej Petržalke, ak umiestnia svoje dieťa do súkromnej škôlky, zostáva len niekoľko dní. Tie je totiž možné pre nasledujúci školský rok 2017/2018 podať na oddelení sociálnych služieb petržalského miestneho úradu na Kutlíkovej ulici do utorka 15. augusta.uviedla pre TASR Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.Aj týmto spôsobom sa totiž miestna samospráva pokúša riešiť dlhodobejší problém s nedostatočnými kapacitami v materských školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, hoci sa snaží každoročne pokryť dopyt aj zvyšovaním kapacít materských škôl.doplnila Vnenková.Príspevok môže byť poskytnutý rodičovi, ktorého dieťa má trvalý pobyt v Petržalke, do začiatku októbra tohto roka dosiahne najmenej tri roky a nebolo prijaté z kapacitných dôvodov do žiadnej škôlky v pôsobnosti mestskej časti. Ďalšou z podmienok je, aby maximálny mesačný príjem domácnosti posudzovaného žiadateľa nepresiahol sumu 500 eur na osobu a aby žiadateľ nebol zároveň poberateľom príspevku na dieťa súvisiaceho s dlhodobým neprijatím dieťa. Finančný príspevok môže byť poskytnutý na jedno dieťa na obdobie maximálne 11 mesiacov.upozorňuje mestská časť na svojej webovej stránke, kde sú zverejnené bližšie informácie k príspevku.