Termín prihlasovania sa na nadstavbové a pomaturitné štúdium sa končí

Bratislava 30. mája (TASR) – Do konca mája, teda už len v stredu a vo štvrtok (31.5.), môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium. Prihlášky sa posielajú riaditeľovi vybranej strednej školy. V prípade neúspešných uchádzačov o štúdium na vysokej škole je termín predĺžený do 31. júla. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Nadstavbové štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí už majú stredné odborné vzdelanie.uviedol rezort školstva. V školskom roku 2017/2018 je v tomto druhu štúdia v dennej i externej forme vyše 7600 žiakov.Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie.doplnil rezort školstva. Tento druh štúdia navštevuje v tomto školskom roku viac ako 7700 žiakov.Prvý termín prijímacích skúšok je naplánovaný od 18. do 22. júna, druhý termín škola uskutoční od 13. do 24. augusta. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy. Ten takisto najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacej skúšky zverejní podmienky pre prijatie uchádzačov.