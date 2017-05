Termín vyplatenia ďalšej tranže Grécku nie je zatiaľ známy

Bez popisu Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bari 15. mája (TASR) - Termín, kedy sa medzinárodní veritelia Grécka dohodnú na uvoľnení ďalšej tranže z jeho rámcového záchranného balíka, nie je zatiaľ jasný.Šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardová na víkendovom stretnutí ministrov financií G7 v juhotalianskom Bari očakávanie Atén schladila.uviedla. Očakáva, že vzhľadom na nevyhnutné uľahčenie bremena v dlhovej oblasti by mali byť európski partneri konkrétnejší. A to si vyžaduje čas.Grécky dlh zostáva vyšší ako 300 miliárd eur. Predstavuje okolo 180 % jeho ročného hrubého domáceho produktu (HDP).Dohoda gréckych veriteľov o uvoľnení ďalšej tranže do 22. mája, ako to žiada premiér Alexis Tsipras, sa vyjadrením Lagardovej stala menej pravdepodobnou. Začiatkom tretej májovej dekády sa zídu ministri financií eurozóny a majú rokovať o uvoľnení tranže.Medzinárodní veritelia chcú dosiahnuť, aby sa ďalšími reformami a úsporami stala krajina konkurencieschopnejšou. Európania sa bránia návrhom, aby sa Grécku pomohlo odpustením časti dlhu. MMF však tento zámer podporuje. Na ďalšej branži z rámcového úveru 86 miliárd eur sa chce zúčastniť, len ak sa splní jeho požiadavka.Nemecko a ďalšie severské krajiny zníženie dlhu nepokladajú za potrebné, lebo Aténam sa poskytli už viaceré úľavy. Poukazujú na schválenú pomoc z mája minulého roka. Podľa nej by sa malo začať uvažovať o znížení dlhového bremena Grécku až v druhej polovici 2018, po skončení platnosti súčasného rámcového balíka pomoci.Odpustenie časti dlhu by podľa MMF umožnilo, aby sa Grécko mohlo začať refinancovať na medzinárodnom finančnom trhu samo. Vedenie Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) sa však domnieva, že Atény to môžu dosiahnuť v polovici nasledujúceho roka, keď dôsledne uskutočnia dohodnutý balík reforiem.