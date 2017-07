Termín výstavby električkovej zastávky pri Manderláku nie je jasný

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júla (TASR) – Termín začiatku výstavby novej električkovej zastávky v Bratislave medzi Námestím SNP a východom z Laurinskej ulice, pri výškovej budove Manderlák, nie je stále známy. Hlavné mesto pritom minulý rok avizovalo, že táto zastávka by mala pribudnúť už v priebehu jari 2017.Magistrát pre TASR aktuálne uviedol, že plánuje rokovanie s Krajským dopravný inšpektorátom (KDI) Bratislava na doriešenie posledných detailov.spresnila bratislavská samospráva. Nová zastávka pri Manderláku má mať 34 metrov a bude "viedenského typu" ako na Floriánskom námestí. Jej vybudovanie by malo stáť zhruba 200.000 eur.Mesto chce tak uľahčiť cestujúcim MHD cestovanie a dať viac možností na prestup na električky. Štandardne sa podľa samosprávy totiž električkové zastávky budujú približne každých 400 metrov.priblížil minulý rok bratislavský primátor Ivo Nesrovnal.Do vybudovania novej zastávky však chcelo mesto čo najskôr zabezpečiť pre cestujúcich prestupovanie, a preto zriadilo dve dočasné zastávky, a to na Námestí SNP pred Starou tržnicou a vedľa súčasnej zastávky električky na Kamennom námestí. Dočasne sa tak zabezpečil prestupový uzol pre linky električiek z Hlavnej stanice a z Rače v nadväznosti na novovybudovanú električkovú trať v Petržalke.