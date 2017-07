Termín začiatku výstavby mosta ponad Ipeľ zatiaľ nie je známy

Na ilustračnej snímke rieka Ipeľ. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nitra 12. júla (TASR) – Termín začiatku výstavby nového mosta, ktorý ponad rieku Ipeľ prepojí slovenskú obec Chľaba s dedinou Ipolydamásd v Maďarsku, stále nie je známy. Premostenia Ipľa sa pritom pripravuje už od roku 2009, podľa pôvodných plánov sa malo s výstavbou začať už na jar 2010.Pre rôzne komplikácie však doteraz nie je dokončená ani projektová dokumentácia. Podľa správy, ktorou sa zaoberali poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), sa v súčasnosti pripravuje na podpis Dohoda o spolupráci partnerov, ktorá rieši rozdelenie úloh medzi slovenskou a maďarskou stranou.Podľa ustanovení dohody má vypracovanie a financovanie projektovej dokumentácie pre príjazdovú komunikáciu k mostu na slovenskej strane zabezpečiť NSK a tie isté povinnosti má na maďarskej strane Ipľa zasa splniť Nemzeti Infrastruktúra Fejlestő Zrt. (NIF).informoval riaditeľ Úradu NSK Dušan Guťan.Ako doplnil, v najbližšom čase by sa malo uskutočniť rokovanie všetkých dotknutých strán v Budapešti.vysvetlil Guťan.Aby mohlo byť na výstavbu mosta vydané stavebné povolenie a následne mohla byť podaná žiadať o nenávratný finančný príspevok (NFP) z európskych fondov, musí NSK najprv na slovenskej strane majetkovoprávne usporiadať pozemky.povedal Guťan.Ako zdôraznil, NSK sa bude v spolupráci so zástupcami NIF, Peštianskej župy, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ďalšími zainteresovanými stranami usilovať predložiť žiadosti o NFP v októbrovom termíne v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.Podľa pôvodných plánov mali ponad Ipeľ viesť dva mosty. Jeden by spájal obce Pastovce a Vámosmikola a druhý Chľabu s Ipolydamásdom. Financovanie stavby má byť zabezpečené zo zdrojov Európskej únie, 'lídrom' projektu je maďarská strana. Tá však v roku 2012 prišla s návrhom, aby sa postavil iba jeden most pri obci Chľaba. Ten mal byť navyše po zapracovaní pripomienok vodohospodárov a ďalších inštitúcií drahší ako pôvodne navrhované dva mosty.Začať s výstavbou premostenia rieky Ipeľ sa pre zmeny v projekte v predchádzajúcom programovom období nepodarilo. Pre nové programové obdobie rokov 2014-2020 zabezpečuje maďarská strana vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektov a ďalšiu dokumentáciu. Presné termíny samotnej výstavby mosta cez Ipeľ tak budú známe až po ukončení všetkých projekčných a prípravných prác.