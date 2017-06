Termíny prijímačiek na stredné školy by sa nemali prekrývať

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Výbor odobril reguláciu udeľovania prechodného pobytu žiakom SŠ so zmenami

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júna (TASR) - Termíny prijímacích pohovorov na stredné školy by sa už nemuseli prekrývať. Počíta s tým novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z dielne koaličných poslancov Ľubomíra Petráka (Smer-SD), Evy Smolíkovej (SNS) a Pétera Vörösa (Most-Híd), ktorú dnes školský parlamentný výbor odobril.Zmena má umožniť študentom, ktorí si podali prihlášky na dve školy, ísť na prijímacie pohovory na obe školy a nie iba na jednu. Zabezpečiť to má mechanizmus prijímania uchádzačov na štúdium stredných škôl, u ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania tak, aby sa termíny prijímacích skúšok určených školami navzájom neprekrývali.Mechanizmus spočíva v určení časového rozpätia, kedy by sa mohli prijímacie pohovory konať. Návrh hovorí o čase medzi 25. marcom a 15. aprílom. Neprekrývajúce sa termíny by mali podľa pozmeňujúceho návrhu od Pavla Gogu (Smer-SD) určiť riaditelia stredných škôl.Poslanci tiež navrhujú, aby sa v odborných učilištiach mohla zriadiť spoločná trieda pre niekoľko učebných odborov. Podľa súčasného stavu by sa totiž v prípade poklesu počtu žiakov v triede odborného učilišťa pod stanovený počet mala trieda zrušiť.Podmienky pre udeľovanie prechodného pobytu na účel štúdia u stredoškolákov z tretích krajín by sa mali sprísniť. Pôvodný návrh regulácie od poslancov Národnej rady SR z SNS Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciaňovej, Jaroslava Pašku, Tibora Bernaťáka by sa však mal upraviť. Poslanci školského parlamentného výboru dnes návrh odobrili.Národniari v novele zákona o pobyte cudzincov navrhovali podmieňovať udelenie prechodného pobytu na účel štúdia u žiakov stredných škôl (SŠ), ktorí sú občanmi tretích krajín, ich vekom. To sa nemení. Mali by sa však upraviť vekové hranice, ktoré SNS pôvodne navrhovala nižšie.Pôvodný návrh hovoril, že žiak dennej formy stredoškolského štúdia by mohol dostať prechodný pobyt, ak by mal menej ako 18 rokov. Smolíkovej pozmeňujúci návrh má túto hranicu zvýšiť na 20 rokov. V prípade žiaka nadstavbového, kvalifikačného, špecializovaného alebo vyššieho odborného štúdia bola pôvodne navrhnutá hranica 20 rokov, pozmeňujúci návrh ju má zvýšiť na 23 rokov.Poslanci tiež navrhovali, aby na získanie prechodného pobytu už nestačilo samotné štúdium na jazykovej škole na Slovensku.zdôrazňovala SNS.Aj tento návrh by sa mal upraviť. Smolíková pozmeňujúcim návrhom právnu normu dopĺňa o možnosť udeliť za určitých podmienok štátnemu príslušníkovi tretej krajiny národné vízum. Nemalo by však byť možné získať dlhodobý pobyt.píše sa v pozmeňujúcom návrhu.Zároveň navrhuje, aby jeho platnosť v príslušnom školskom roku bola najviac do 31. júla.vysvetlila Smolíková.Zmenami chcú národniari podľa Smolíkovej zabrániť zneužívaniu povolenia prechodného pobytu dospelými osobami aj na iné účely, ktoré súvisia napr. s nelegálnou prácou alebo s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko.