Termíny prijímačiek na stredné školy by sa už nemali prekrývať

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Termíny prijímacích pohovorov na stredné školy by sa už nemali prekrývať. Počíta s tým novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z dielne koaličných poslancov Ľubomíra Petráka (Smer-SD), Evy Smolíkovej (SNS) a Pétera Vörösa (Most-Híd), ktorú dnes schválila Národná rada SR.Zmena umožní študentom, ktorí si podali prihlášky na dve školy, ísť na prijímacie pohovory na obe školy a nie iba na jednu. Zabezpečí to mechanizmus, ktorý spočíva v určení časového rozpätia, kedy sa môžu prijímacie pohovory konať. Návrh hovorí o čase medzi 25. marcom a 15. aprílom. Neprekrývajúce sa termíny majú určiť riaditelia stredných škôl.Poslanci tiež presadili, aby sa v odborných učilištiach mohla zriadiť spoločná trieda pre niekoľko učebných odborov. Podľa doterajšieho stavu by sa totiž v prípade poklesu počtu žiakov v triede odborného učilišťa pod stanovený počet mala trieda zrušiť.Koaličným zákonodarcom prešla aj novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá má umožniť, aby žiacka školská rada mohla pôsobiť aj na plnoorganizovanej základnej škole. Právna norma má tiež doplniť právomoci ministerstva školstva vo veci čestných názvov škôl a školských zariadení.