Terno sa zapojilo do boja proti plytvaniu s potravinami

Bratislava 11. októbra (OTS) - Terno rozšíri počet predajní schopných darovať potraviny na charitatívne účely. V druhej fáze projektu sa k štyrom zapojeným filiálkam už v októbri pridá ďalších 27 v Bratislave, Pezinku, Malackách, Banskej Bystrici, Trenčíne, Trnave a Hlohovci. „,“ hovorí, Marketing a PR riaditeľ spoločnosti Terno. Zapojenie všetkých predajní siete Terno sa očakáva v druhom štvrťroku 2018, čo však závisí najmä od kapacít Potravinovej banky Slovenska.Rozhodnutie reťazca podieľať sa na poskytovaní prebytočných potravín na charitatívne účely ocenil aj riaditeľ Potravinovej banky: „Na základe legislatívnej zmeny, ktorá umožnila darovať bezpečné potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti zaregistrovaným charitatívnym organizáciám, spustilo Terno testovaciu spoluprácu s Potravinovou bankou Slovenska. V pilotnom projekte, ktorý spoločnosť realizovala od mája do augusta 2017, boli zapojené štyri predajne Terno, a to v Bratislave, Žiline, Poprade a Prešove. Počas tohto obdobia odoberalo suché trvanlivé potraviny viacero organizácií spolupracujúcich s Potravinou bankou, napríklad Armáda Spásy, Občianske združenie Dobrý Pastier, Depaul Slovensko, Gréckokatolícka charita Prešov, Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves a iné charity pôsobiace na lokálnej úrovni. Celkovo Terno darovalo potravinové prebytky v hodnote viac ako 10 000 eur. Najčastejšie išlo o výrobky, ktoré sú zaradené do tzv. suchej kategórie, teda cestoviny, strukoviny, ryžu, cukor, ale aj vody, čokolády, keksy či dochucovadlá; tie sú aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a dodržaní podmienok ich skladovania vhodné na konzumáciu.Spoločnosť TERNO real estate aktuálne prevádzkuje 110 predajní Terno, Moja Samoška a Hypernova, ktoré sa v priebehu roka postupne remodelujú.