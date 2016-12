Teror v Bruseli:Vyšetrujú údajné poplatenie tureckej polície útočníkom

Belgickí policajti a vojaci hliadkujú pred bruselským letiskom Zaventem v Bruseli, 29.marca 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. decembra (TASR) – Komisia belgického federálneho parlamentu pokračuje vo vyšetrovaní marcových teroristických útokov v Bruseli. Na verejné zasadnutie si vyšetrovacia komisia zavolá styčného policajného dôstojníka Sébastiena Jorisa, ktorý pôsobil v Istanbule. Joris mal na starosti prípad Ibrahima El Bakraouiho, jedného z bruselských samovražedných útočníkov.Členovia komisie si prajú, aby boli Joris a jeho priamy nadriadený Peter De Buysscher vypočutí rovnako – verejne - ako ostatní svedkovia. Obaja už poskytli svoje svedectvo, ale len na uzavretom zasadnutí vyšetrovacieho orgánu, informoval belgický denník La Derniere Heure. Zostáva otázkou, či by Joris ako policajt za verejné vypovedanie nemohol dostať disciplinárny trest.Joris mal na starosti prípad Bakraouiho, ktorý sa pokúsil prekročiť turecko-sýrske hranice, v čom mu zabránila turecká polícia. Tamojšie úrady Bakraouiho vlani v lete vyhostili z Turecka do Holandska a varovali vtedy Belgicko, že ide o nebezpečného militanta.Joris bol v tom čase styčným dôstojníkom belgickej polície v Istanbule. Po marcových teroristických útokoch v Bruseli ho obvinil belgický minister vnútra Jan Jambon z pochybenia, nedbanlivosti a nedostatočnej pozornosti venovanej prípadu. Vedenie polície Jorisa obhajuje s tým, že si plnil svoje povinnosti v súlade s internými predpismi.V novembri sa v belgických médiách objavila informácia, že Bakraoui údajne podplatil tureckú políciu, aby ho namiesto Belgicka vyhostila do Holandska, kde po ňom nepátrali. Joris to odmietol komentovať, ale povedal, že podobné úniky informácií podľa neho ohrozujú priebeh vyšetrovania.Ibrahim El Bakraoui a Najim Laachraoui v marci odpálili bomby na bruselskom letisku Zaventem. O hodinu neskôr odpálil nálož na stanici metra Maelbeek Bakraouiho brat Khalid. Oba útoky si vyžiadali viac ako tri desiatky obetí.