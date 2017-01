Terorista Amri utekal po útoku v Berlíne s hotovosťou 1000 eur

Na snímke z 22. decembra 2016 sa prechádza Anis Amri po železničnej stanici. Záber zverejnila talianska polícia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 3. januára (TASR) - Tunisan Anis Amri, ktorému je pripisovaný decembrový útok na vianočný trh v Berlíne, mal v čase usmrtenia policajnou hliadkou na predmestí Milána pri sebe hotovosť v celkovej výške približne 1000 eur. Uviedla to dnes agentúra ANSA s odvolaním sa na vyjadrenie talianskej protiteroristickej polície.Podľa vyšetrovateľov mal Amri uvedenú sumu v 20- a 50-eurových bankovkách. Tie mali pochádzať z bankomatu, pričom nie je jasné, či si túto hotovosť vybral sám, alebo to zaňho urobil niekto iný.Hľadaný Amri prišiel o život 23. decembra na milánskom predmestí Sesto San Giovanni, kde ho zastrelili policajti niekoľko hodín po tom, ako pricestoval do Talianska vlakom cez Francúzsko. Od začiatku sa uvádzalo, že mal pri sebe niekoľko stoviek eur.Útok uneseným kamiónom na vianočný trh v berlínskej časti Charlottenburg z 19. decembra si vyžiadal 12 mŕtvych a vyše 50 zranených.