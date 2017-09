Teroristami unesený Boeing z roku 1977 sa vrátil do Nemecka

Na snímke otvorené ťažké transportné lietadlo AN-124 s trupom lietadla Boeing 737 "Landhut" leteckej spoločnosti Lufhansa na palube po pristátí na nemeckom letisku vo Friedrichafene 23. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke vykladanie trupu lietadla Boeing 737 "Landhut" leteckej spoločnosti Lufhansa na nemeckom letisku vo Friedrichafene 23. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Friedrichshafen 23. septembra (TASR) - Dve nákladné lietadlá previezli dnes z Brazílie do Nemecka rozložený stroj typu Boeing 737 známy pod názvom Landshut.Toto lietadlo spoločnosti Lufthansa uniesli 13. októbra 1977 teroristi, ktorí počas medzipristátia v Jemene zastrelili kapitána stroja Jürgena Schumanna a napokon s ním pokračovali do somálskeho Mogadiša. Práve tam zaútočila 18. októbra 1977 na lietadlo nemecká protiteroristická jednotka GSG9 a oslobodila nezranených pasažierov z rúk teroristov.Na lietadlo, ktoré bolo od roku 2008 odstavené v brazílskej Fortaleze a neschopné letu, čaká teraz reštaurovanie, aby sa od jesene 2019 stalo súčasťou expozície Dornierovho múzea.Boeing pred naložením do najväčšieho nákladného lietadla planéty Antonova 124 demontovali. Druhé nákladné lietadlo prepravilo do Nemecka jeho súčiastky.