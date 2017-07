Terry má nového zamestnávateľa: Legendu Chelsea získal konkurenčný tím

John Terry. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. júla (TASR) - Anglický futbalový obranca John Terry bude v kariére pokračovať v druholigovej Aston Ville. Britské médiá v pondelok informovali o ročnej zmluve pre bývalého kapitána anglickej reprezentácie a Chelsea Londýn, ktorý má v birminghamskomu klube týždenne zarobiť 60.000 libier (cca 68.000 eur).Šéf Aston Villy Tony Xia o príchode 36-ročného stopéra informoval na sociálnej sieti. V prípade, že ten pomôže mužstvu trénera Stevea Brucea k návratu medzi elitu, zinkasuje aj bonus vo výške 2 milióny libier (cca 2,3 mil. eur).Dlhoročná opora zadných radov Chelsea Londýn odohrala na Stamford Bridge celú svoju profesionálnu kariéru. Debut zaznamenal v roku 1998. V drese Chelsea nastúpil Terry do 713 zápasov, v ktorých zaznamenal 66 presných zásahov. Vo februári však stratil svoje miesto v základnej zostave, čo ho viedlo k rozhodnutiu odísť z klubu. Počas svojho pôsobenia v londýnskom klube triumfoval Terry v Lige majstrov, Európskej lige UEFA, štyrikrát získal ligový titul, päťkrát Pohár FA a tri Ligové poháre. So 14 trofejami je najdekorovanejším hráčom v histórii "The Blues". V dlhodobej tabuľke Premier League je streleckým lídrom medzi obrancami.Kapitánom mužstva sa stal v roku 2004 a s páskou na ruke viedol spoluhráčov v 578 súbojoch. Za Anglicko odohral 78 duelov a strelil 6 gólov. V klube si udržal kapitánsku pásku aj po incidente z roku 2012, keď rasisticky urazil obrancu Antona Ferdinanda z Queens Park Rangers.