Tesco má pri Galante najväčšie distribučné centrum v strednej Európe

Na snímke nové distribučné centrum spoločnosti Tesco v Prologis Park Galanta-Gáň 21. augusta 2017. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Galanta 21. augusta (TASR) – Nové distribučné centrum s celkovou rozlohou 146.500 štvorcových metrov dnes otvorilo Tesco v Gáni pri Galante. Podľa predstaviteľov spoločnosti ide o najväčšie a najmodernejšie distribučné centrum Tesca v strednej Európe. Zároveň je tretie najväčšie na svete a bude najdôležitejším logistickým uzlom reťazca v strednej Európe.Podľa generálneho riaditeľ Tesca pre strednú Európu Matta Simistera je otvorenie distribučného centra v Gáni pri Galante potvrdením záväzku firmy rozvíjať svoje pôsobenie na Slovensku i v širšom regióne.povedal Simister v súvislosti s niekdajšími dohadmi o ďalšom zotrvaní obchodného reťazca u nás.V distribučnom centre Tesca bude pracovať 1200 ľudí.povedal generálny riaditeľ DHL Supply Chain pre Európu, Blízky východ a Afriku Oscar de Bok.Ako skonštatoval, nábor stoviek ľudí v galantskom regióne, ktorý má najnižšiu nezamestnanosť na Slovensku, nebol jednoduchý. Spoločnosť DHL poskytuje podľa jeho slov svojim zamestnancom v Galante platové podmienky porovnateľné s ponukou firmy Amazon v jej logistickom centre v Seredi.Podľa de Boka však plat nebol jediným lákadlom.uviedol de Bok.V Prologis Parku Galanta-Gáň prevádzkuje Tesco tri budovy. Nové distribučné centrum umožní distribúciu pomaloobrátkových trvanlivých potravín, kozmetiky, bielej a čiernej techniky a oblečenia do obchodov Tesca na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Českej republike. Oblečenie bude distribuované z Galanty nielen do krajín strednej Európy, ale aj ich franchisovým partnerom po celom svete, napríklad do Spojených štátov amerických, Nemecka a Saudskej Arábie.