Tesco opäť štartuje program „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Bratislava 19. mája (OTS) -Od 15. mája do 26. júna 2017 môžu záujemcovia podať žiadosti o grant prostredníctvom webovej stránky www.darca.sk . Celkovo je na projekty vyčlenených viac ako 100 000 eur.Spoločnosť Tesco v spolupráci s Nadáciou Tesco a partnerom programu Nadáciou Pontis spustila v roku 2016 programs cieľom podporiť iniciatívy a komunitné projekty na celom území Slovenska. Počas dvoch predchádzajúcich edícií programu bolo podporených 154 unikátnych projektov. Spoločnosť Tesco sa rozhodla spustiť program už po tretíkrát s cieľom podporiť ďalšie miestne iniciatívy, ktoré sú prospešné a relevantné pre lokálne komunity.povedal hovorca Tesca Martin Krajčovič.V roku 2016 odovzdali slovenskí zákazníci viac ako 3,2 milióna hlasov a na jar v roku 2017 rozhodli o víťazoch svojimi takmer 3,9 milióna hlasov. Z toho vyplýva, že pre zákazníkov spoločnosti je podpora lokálnych iniciatív veľmi dôležitá. Projekty, ktoré Nadácia Tesco podporila, pomohli zlepšiť prostredie nás všetkých, či už išlo o podporu voľnočasových aktivít pre deti aj dospelých, environmentálne a vzdelávacie projekty, podporu športových aktivít, pomoc útulkom pre zvieratá či podporu pri rekonštrukcii miestnych pamiatok.Partnerom programu je Nadácia Pontis, ktorá prijíma žiadosti neziskových organizácií v dňoch od 15. mája do 26. júna prostredníctvom stránky www.darca.sk. Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie budú v každom zo 77 regiónov vybrané tri organizácie, ktoré postúpia do hlasovacej fázy, v ktorej o samotných víťazoch rozhodnú hlasovaním zákazníci. Tí budú môcť hlasovať v dňoch od 3. októbra do 31. októbra 2017 vo všetkých predajniach Tesco na Slovensku. Mená víťazov budú vyhlásené v priebehu novembra.Viac informácií a víťazov z predchádzajúcich edícií nájdete na webovej stránke projektu www.pomahame.tesco.sk