Tesco pokračuje v boji proti plytvaniu potravinami spolu s partnermi

Foto: Tesco Foto: Tesco

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 7. jún 2018 (OTS) -Počas celodennej konferencie sa zástupcovia z rôznych odvetví a organizácií snažili identifikovať zdroje potravinového odpadu a vytvoriť spoločný plán do budúcnosti.povedaldodal Matt Simister.Účastníci konferencie zdôraznili potrebu užšej spolupráce pri hľadaní riešení medzi dodávateľmi a maloobchodníkmi, ktoré by spotrebiteľov viedli k znižovaniu potravinového odpadu. Jeden z ukážkových príkladov je sortiment ovocia a zeleniny Perfectly imperfect s dostupnosťou v sieti obchodov Tesco, ktorý pomáha znižovať potravinový odpad už na farmách tým, že produkty nespĺňajúce estetické štandardy, sú ponúkané zákazníkom za výhodné ceny.uviedolAktuálne je v strednej Európe zapojených do darcovstva potravín vyše 670 (z celkového počtu 961) obchodov Tesco, ktoré ponúkajú prebytok potravín partnerom – potravinovým bankám a miestnym charitatívnym organizáciám. Stredoeurópska konferencia vo Varšave, ktorej nosnou témou bola problematika potravinového odpadu, bola jednou z najdôležitejších udalostí v roku 2018 pod taktovkou spoločnosti Tesco. Zámerom podujatia je nielen diskutovať, ale aj podniknúť efektívne kroky k znižovaniu množstva potravinového odpadu v týchto štyroch krajinách strednej Európy. Tesco ako organizátor spolu so zapojenými partnermi a zástupcami z vládnych, mimovládnych organizácií i médií z Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska sa zhodli na tom, že problémy potravinového odpadu sa týkajú všetkých v stredoeurópskom regióne.