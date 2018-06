Tesco pokračuje v boji proti plytvaniu potravinami spolu s partnermi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Počas celodennej konferencie sa zástupcovia z rôznych odvetví a organizácií snažili identifikovať zdroje potravinového odpadu a vytvoriť spoločný plán do budúcnosti. „Jedným zo spoločných záverov z tohto stretnutia bolo, že v boji proti potravinovému odpadu musíme v prvom rade zistiť a zmerať, kde je najvyššia miera odpadu, a následne stanoviť ciele, ako tento objem znížiť,“ povedal„Minulý mesiac sme zverejnili naše údaje o potravinovom odpade v strednej Európe, ktorý sa nám medziročne podarilo znížiť o 30 %, čo je dôkazom toho, že ideme správnym smerom. Vyzývame preto obchodníkov, dodávateľov a producentov v celom regióne, aby sa k námÚčastníci konferencie zdôraznili potrebu užšej spolupráce pri hľadaní riešení medzi dodávateľmi a maloobchodníkmi, ktoré by spotrebiteľov viedli k znižovaniu potravinového odpadu. Jeden z ukážkových príkladov je sortiment ovocia a zeleniny Perfectly imperfect s dostupnosťou v sieti obchodov Tesco, ktorý pomáha znižovať potravinový odpad už na farmách tým, že produkty nespĺňajúce estetické štandardy, sú ponúkané zákazníkom za výhodné ceny.„Projekt darcovstva potravín je tým najlepším, čo môže maloobchodná spoločnosť urobiť, aby pomáhala tým, ktorí to potrebujú. Sme veľmi radi, že vďaka partnerstvu Tesca s potravinovými bankami sme v regióne strednej Európy dokázali darovať viac ako 25 miliónov porcií jedla,“ uviedolAktuálne je v strednej Európe zapojených do darcovstva potravín vyše 670 (z celkového počtu 961) obchodov Tesco, ktoré ponúkajú prebytok potravín partnerom – potravinovým bankám a miestnym charitatívnym organizáciám. Stredoeurópska konferencia vo Varšave, ktorej nosnou témou bola problematika potravinového odpadu, bola jednou z najdôležitejších udalostí v roku 2018 pod taktovkou spoločnosti Tesco. Zámerom podujatia je nielen diskutovať, ale aj podniknúť efektívne kroky k znižovaniu množstva potravinového odpadu v týchto štyroch krajinách strednej Európy. Tesco ako organizátor spolu so zapojenými partnermi a zástupcami z vládnych, mimovládnych organizácií i médií z Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska sa zhodli na tom, že problémy potravinového odpadu sa týkajú všetkých v stredoeurópskom regióne.