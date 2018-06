Tesco prerozdelí medzi 231 projektov 170-tisíc EUR

Projekty na zlepšenie života v regiónoch získali od zákazníkov Tesca rekordných 3,7 milióna hlasov Foto: Tesco Foto: Tesco

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (OTS) - Takmer 170- tisíc EUR rozdelí Tesco medzi 231 neziskových organizácií na projekty, ktoré zlepšia život ľuďom po celom Slovensku. O výške grantu pre jednotlivé regióny rozhodli hlasovaním v predajniach Tesco zákazníci od 7. mája do 4. júna tohto roka. Ľudia podporili projekty až 3,7 milióna žetónov, čo je doteraz absolútny rekord v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame spolu s najvyšším 39 % zapojením zákazníkov.Zákazníci vo štvrtom kole programu ocenili najviac projekty zamerané(27 %),(25 %) a(20 %).Novinkou v tejto edícii bolo, že finančnú podporu získajú namiesto jedného až tri víťazné projekty v každom zo 77 regiónov. Projekty na prvom mieste budú podporené sumou, druhoma na treťom sumou. Na Slovensku Tesco prerozdelí spolu takmer,“ uviedolNajväčší počet – až 65 505 hlasov získalo. Vďaka získanej podpore sa premení schátraný priestor na verejné dopravné ihrisko, ktoré pomôže zvýšiť bezpečnosť detí na cestách.“, uviedol riaditeľ centraGrantový program spoločnosti Tesco Vy rozhodujete, my pomáhame sa dlhodobo zameriava na podporu lokálnych charitatívnych, neziskových a iných organizácií. Do štvrtej edície grantového programu sa prihlásilo až 450 projektov, z ktorých odborná komisia vybrala 231.Zoznam zúčastnených mimovládnych organizácií, výsledný počet hlasov a ďalšie informácie o súčasných i predošlých edíciách programu nájdete na https://tesco.sk/pomahame/