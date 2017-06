Tesco rozšírilo počet obchodov schopných darovať potraviny

Foto: Tesco Foto: Tesco

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (OTS) - Tesco už niekoľko rokov cez Potravinovú banku darúva potravinové prebytky charitám na pomoc ľuďom v núdzi. Reťazec po pilotnom projekte v štyroch obchodoch v januári tohto roka rozšíril množstvo obchodov, z ktorých denne daruje potravinové prebytky, na 35 obchodov po celom Slovensku. Už po pár mesiacoch spoločnosť opäť rozšírila počet obchodov, ktoré sú schopné darovať potraviny pre ľudí v núdzi. V priebehu mája stúpol počet týchto obchodov až na 72. Tesco je tak opäť o krok bližšie k svojmu záväzku, že do roku 2020 všetky obchody Tesco budú schopné darovať potravinové prebytky pre ľudí v núdzi.povedal hovorca spoločnosti Tesco Martin Krajčovič. Týkať by sa to malo najmä hypermarketov. Do konca roka by malo Tesco byť schopné darovať potravinové prebytky zo všetkých hypermarketov a aj z časti menších formátov typu supermarket a Expres.Úsilie Tesca predísť plytvaniu potravinami formou darovania charite privítal aj riaditeľ Potravinovej banky Marko Urdzík:Z údajov OSN vyplýva, že až jedna tretina svetovej produkcie potravín sa vyhodí. Prevencia plytvania potravinami je jeden z kľúčových pilierov, na ktoré sa Tesco zameriava.