Tesco získalo ocenenie Via Bona 2017

V strede Martin Kuruc, výkonný riaditeľ spoločnosti Tesco na Slovensku a Veronika Bush, manažérka oddelenia komunikácie a kampaní spoločnosti Tesco Foto: Tesco Foto: Tesco

Bratislava 13. apríla (OTS) - Aktivity maloobchodného reťazca Tesco zamerané na znižovanie potravinového odpadu ocenila aj nezávislá komisia. Za prínos v oblasti zodpovednej spotreby a výroby bolo Tescu udelené úplne nové ocenenie Via Bona – Cena za príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja. Ocenenie Via Bona udeľuje Nadácia Pontis ako uznanie najzodpovednejším firmám na slovenskom trhu.povedalV septembri 2015 na historickom summite OSN v New Yorku bolo jednohlasne prijatých 17 cieľov udržateľného rozvoja. Tak vznikla agenda 2030 pre udržateľný rozvoj s cieľom dosiahnuť lepšiu budúcnosť ľudí a planéty. Na túto agendu bez váhania zareagovalo aj vedenie spoločnosti Tesco vrátane generálneho riaditeľa Dava Lewisa, ktorý sa postavil do čela medzinárodnej koalície lídrov z celého svetaKoalícia sa zameriava na napĺňanie jedného z trvalo udržateľných cieľov OSN – do roku 2030 znížiť potravinový odpad o polovicu.Začiatky darcovstva potravín spoločnosti Tesco na Slovensku siahajú do roku 2015. Po pilotných štyroch obchodoch, z ktorých Tesco darovalo potraviny, počet zapojených obchodov narástol rekordným tempom. Kým vlani v marci ich bolo 35, aktuálne dokáže Tesco darovať potravinové prebytky zo 113 obchodov po celom Slovensku. Tým sa reťazec reálne približuje k svojmu záväzku, že do roka 2020 budú všetky obchody schopné darovať potraviny pre tých, ktorí to najviac potrebujú.poďakovala za ocenenie