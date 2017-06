Tesla plánuje svoje prvé cenovo dostupné SUV na rok 2019

Elon Musk, šéf Tesly. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Mountain View 7. júna (TASR) - Tesla vkladá veľké nádeje do svojho plánovaného elektrického športovo-úžitkového auta (SUV) pre masový trh. Šéf automobilky Elon Musk predpokladá, že elektrické kompaktné SUV s názvom Model Y by sa malo dostať na trh už v roku 2019.povedal Musk v utorok (6.6.) večer na výročnom stretnutí s akcionármi v kalifornskom Mountain View.Tesla sa aktuálne pripravuje na trhovú premiér prvého elektromobilu strednej triedy s názvom "Model 3". Musk si myslí, že o elektrické SUV bude ešte väčší záujem.Musk obhajoval ambiciózny plán, podľa ktorého by sa mal Model Y vyrábať inde než Model 3. V závode Tesly v kalifornskom Fremonte už nie je miesto. Automobilka preto uvažuje o výstavbe troch nových závodov, v dlhodobom horizonte dokonca o výstavbe desiatich až dvadsiatich.Musk má ambiciózne ciele. Tesla má v roku 2018 vyrobiť 500.000 vozidiel a v roku 2020 by to malo byť už 1 milión. Bude to však ešte dlhá cesta. Automobilka vlani vyrobila len 84.000 vozidiel. Tesla v 1. kvartáli 2017 síce zaznamenala nové rekordy v oblasti výroby, dodávok a tržieb, ale prepadla sa hlbšie do straty.