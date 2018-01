Tesla v poslednom kvartáli 2017 nesplnila svoje produkčné ciele

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Palo Alto 4. januára (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla na konci vlaňajška opäť nesplnil svoje produkčné ciele. Firme sa stále nedarí podľa svojich predstáv rozbehnúť výrobu Modelu 3.Tesla vo 4. kvartáli 2017 dodala zo svojho prvého vozidla strednej triedy len 1550 kusov, uviedla firma Elona Muska v stredu (3. 1.) po zatvorení burzy. Toto číslo výrazne sklamalo už predtým znížené očakávania analytikov.Automobilka si pôvodne dala za cieľ vyrobiť 5000 vozidiel Modelu 3 za týždeň. Opäť tento cieľ posunula a aktuálne predpokladá, že ho dosiahne niekedy v polovici tohto roka. Tesla tvrdí, že už urobila výrazné pokroky v rámci procesu jeho produkcie. Investori však reagovali negatívne a akcia firmy v poburzovom obchodovaní padla približne o 2 %.Pre Teslu je úspech Modelu 3, ktorý sa dá v USA kúpiť od 35.000 USD (29.111 eur), životne dôležitý, keďže je určený pre masový trh a mal by chronicky stratovej firme pomôcť dostať sa do čiernych čísel. Vzhľadom na problémy narastajú pochybnosti, či sa jej to podarí.Tesla v posledných troch mesiacoch vlaňajška celkovo dodala 29.870 vozidiel, čo je podľa firmy nový rekord a o 27 % viac než v rovnakom období pred rokom. Zákazníci dostali 15.200 áut Modelu S a 13.120 kusov z nového elektrického SUV Model X.Tesla podľa vlastných údajov od októbra do decembra 2017 celkovo vyprodukovala 24.565 áut, z toho 2425 kusov Modelu 3.