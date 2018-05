Tesla zaznamenala za 1. kvartál rekordnú stratu takmer 710 mil. USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detroit 3. mája (TASR) - Americká automobilka Tesla oznámila za 1. štvrťrok rekordnú stratu takmer 710 miliónov USD. Napriek výraznému prehĺbeniu straty však firma prekonala očakávania trhov a zároveň investorov ubezpečila, že z pôvodných cieľov v oblasti produkcie vozidla Model 3 nič nespúšťa.Strata za 1. kvartál dosiahla 709,6 milióna USD (590,99 milióna eur). V rovnakom období minulého roka predstavovala 330,3 milióna USD. Strata na akciu bez započítania mimoriadnych položiek dosiahla 3,35 USD, čím firma prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so stratou na úrovni 3,48 USD/akcia.Aj v prípade tržieb výrobca elektrických áut zverejnil lepšie výsledky, než sa čakalo. Tržby za 1. kvartál vzrástli z 2,70 miliardy na 3,41 miliardy USD, zatiaľ čo analytici predpokladali ich rast na 3,22 miliardy USD.Spoločnosť zároveň ubezpečila investorov, že naďalej plánuje zvýšiť výrobu svojho nového vozidla Model 3 do dvoch mesiacov na 5000 týždenne. Posun nastal už v mesiaci apríl v porovnaní s marcom. Zatiaľ čo v poslednom marcovom týždni vyprodukovala Tesla 2020 vozidiel Model 3, v poslednom týždni apríla to bolo 2270 áut.(1 EUR = 1,2007 USD)