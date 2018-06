Tesla zníži počet pracovných miest o približne 9 percent

Elektroauto nového Modelu Tesla 3, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Francisco 13. júna (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla zníži počet pracovných miest o približne 9 %. Oznámil to zakladateľ firmy Elon Musk. Ako dôvod uviedolMusk v liste zamestnancom, ktorý v utorok (12.6.) zverejnil na sociálnej sieti Twitter, napísal, že Tesla za takmer 15 rokov existencie nikdy nedosiahla ročný zisk. Dodal, že spoločnosť chce byť aj naďalej verná čistým zdrojom energie, aleInformoval tiež, že Tesla okreše zmluvu o predaji v USA s maloobchodným reťazcom Home Depot.Prepúšťanie by sa malo dotknúť viac ako 3000 zamestnancov Tesly, ale nie robotníkov z výroby.Musk označil plány na rušenie miest zareorganizáciu celej spoločnosti. Na konci minulého roka Tesla zamestnávala 37.543 ľudí na plný úväzok.Elektromobil Model 3 je kľúčom ku generovaniu tržieb, ktoré Tesla potrebuje na vyplatenie investorov a vývoj ďalších elektrických vozidiel. Výroba Modelu 3 sa začala v polovici minulého roka, ale stále nedosahuje plánovaný objem. Cieľom Tesly je totiž vyrábať 5000 áut týždenne, no aktuálne vyprodukuje len 3500 kusov za týždeň.Minulý mesiac spoločnosť uviedla, že má približne 400.000 objednávok na Model 3.