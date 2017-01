Tesle sa vlani nepodarilo predať plánovaný počet elektromobilov

Na snímke elektromobil Tesla Model 3 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Palo Alto 4. januára (TASR) - Americký výrobca elektrických áut Tesla Motors nedosiahol minulý rok svoj ambiciózny cieľ v oblasti predaja. Vedenie spoločnosti to oznámilo v noci nadnes po zatvorení akciových trhov v USA.Konkrétne, Tesla v roku 2016 predala celkovo 76.230 elektromobilov. Ale firma, ktorú vlastní miliardár Elon Musk, vlani koncom októbra potvrdila, že má v pláne dodať klientom 80.000 áut.V 1. štvrťroku 2016 odovzdala Tesla zákazníkom 22.200 vozidiel. To však bolo menej ako v predchádzajúcom 4. kvartáli 2015, keď dodala klientom 24.500 elektromobilov. Dôvodom tohto poklesu bolo uvedenie nového modelu s autopilotom na trh, ktoré pribrzdilo produkciu ostatých elektromobilov Tesla.Výsledky vlaňajšieho predaja určite nepotešili Muska, ktorý má ambiciózne plány. Miliardár si dal za cieľ zvýšiť výrobu na 500.000 elektormobilov ročne do roku 2018 a na 1 milión áut do roku 2020. Na porovnanie, minulý rok automobilka vyrobila 83.922 elektromobilov, čo predstavuje medziročný nárast produkcie o 64 %.Dopyt po elektromobiloch vytrvalo stúpa. Zvlášť v poslednom kvartáli 2016 zaznamenala Tesla veľký nárast nových objednávok. Napríklad v prípade luxusného sedanu Model S stúpli objednávky v posledných troch mesiacoch vlaňajška medziročne o 52 % a medzikvartálne o 24 %.