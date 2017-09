Testovanie piatakov bude 22. novembra, vyčlenili na to 160.000 eur

Testovanie žiakov, ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. septembra (TASR) - Celoplošné testovanie piatakov tento rok bude. Uskutoční sa v stredu 22. novembra, týkať sa bude približne 45.000 žiakov na vyše 1400 základných školách. Informoval o tom dnes tlačový odbor ministerstva školstva.Celonárodné testovanie z matematiky a materinského jazyka sa tento rok pôvodne uskutočniť nemalo. Rezort pod doterajším vedením ministra Petra Plavčana (nominant SNS) naň nezabezpečil v rozpočte potrebné finančné prostriedky. Nová ministerka Martina Lubyová (nominantka SNS) však povedala, že sa to pokúsi zmeniť.Na Testovanie 5-2017 bolo vyčlenených asi 160.000 eur. Ide o vstupné hodnotenie vedomostí a zručností žiakov na začiatku druhého stupňa základnej školy (nižšieho stredného vzdelávania).povedala Lubyová.Testovanie by školám malo poskytnúť spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z prvého na druhý stupeň základnej školy, poslúži to aj na monitorovanie stavu vedomostí žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle.Absolvujú ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.dodala Lubyová.Výsledky Testovania 5-2017 budú dostupné do konca roka.