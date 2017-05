Testy DNA ukázali, že lekár používal na umelé oplodnenie svoje spermie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 24. mája (TASR) - Lekár z holandskej kliniky asistovanej reprodukcie použil na oplodnenie vajíčok desiatok pacientok svoje vlastné spermie namiesto vybraných darcov a stal sa otcom najmenej 19 detí. Potvrdili to testy DNA, informoval v utorok večer vo vyhlásení inštitút na zisťovanie otcovstva Fiom.Jan Karbaat, ktorý zomrel v apríli tohto roku vo veku 89 rokov, šéfoval v rokoch 1980-2009 svojej vlastnej klinike asistovanej reprodukcie. V 80. a 90. rokoch patrila medzi najväčšie spermobanky v Holandsku.Kliniku uzavrel v roku 2009, keď matky a ich deti začali mať podozrenie, že používal vlastné spermie. On sám v rozhovoroch údajne priznal, že splodil asi 60 detí. V záznamoch kliniky zrejme falšoval údaje a porušil povolený maximálny počet šiestich detí na jedného darcu spermií.Fiom požiadal o testy otcovstva nedávno 23 ľudí. Inštitút porovnával ich DNA s jedným z oficiálnych detí lekára, pretože on sám za svojho života na testy otcovstva nepristúpil a jeho vdova neskôr odmietla všetky žiadosti o poskytnutie predmetov, ako napríklad jeho kefku na zuby či holiaci strojček, z ktorých by sa DNA dala získať.povedal pred súdom v Rotterdame právny zástupca detí.dodal.Spomenul, že jeden z jeho klientov má hnedé oči, hoci darca spermií mal byť modrooký, a ďalší muž zase fyzickou stavbou tela pripomína zosnulého lekára.Testy 23 ľudí porovnávajúce ich DNA s jedným z jeho oficiálne uznaných detí, potvrdili Karbaatovo otcovstvo v 19 prípadoch, dodal inštitút Fiom.Súd teraz 2. júna rozhodne, či Karbaatova vdova musí vydať jeho kefku na zuby a holiaci strojček na ďalšie analýzy, informovala tlačová agentúra DPA.