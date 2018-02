TETOVANIE AKO DOŽIVOTNÁ VSTUPENKA: Aj takú súťaž ponúka klub Hertha

Futbalisti z Herthy Berlín. Foto: TASR/AP Futbalisti z Herthy Berlín. Foto: TASR/AP

Berlín 2. februára (TASR) - Nemecký futbalový klub Hertha Berlín odmení jedného svojho verného fanúšika doživotnou permanentkou na domáce bundesligové zápasy. Zaujímavosťou je, že permanentka bude zakomponovaná do tetovania na koži fanúšika.Klub vyzval svojich priaznivcov, aby zverejnili fotku alebo video, prostredníctvom ktorého vyjadria podporu berlínskemu klubu. Najkreatívnejšieho fanúšika potom funkcionári odmenia tetovaním, na ktorom bude bielo-modrá vlajka Herthy, obrysy Berlína a domáceho Olympijského štadióna. Súčasťou tetovania bude tiež čiarový kód, ktorý bude platiť ako doživotná vstupenka pre verného fanúšika.Súťaž prebieha do 8. februára a zatiaľ sa do nej zapojilo približne 300 ľudí, informovala agentúra AP.