Texas čakajú ďalšie záplavy, úrady hlásia osem obetí na životoch

Obyvatelia mesta Huston evakuujú aj svoje zvieratá po tropickej búrke Harvey, 28.8.2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Washington 29. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump prisľúbil na pondelňajšej tlačovej konferencii v Bielom dome plnú podporu štátom Texas a Louisiana pri vyrovnávaní sa s následkami tropickej búrky Harvey, ktorá do oblasti priniesla rozsiahle záplavy a v súvislosti s ktorou sa očakávajú ďalšie zrážky.odkázal podľa agentúry DPA obom štátom Trump.povedal ďalej americký prezident a občanov Texasu vyzdvihol za ich neoblomnosť a silu, s akou sa vyrovnávajú so záplavami.Harvey ešte v sobotu popoludní zoslabol na tropickú búrku, juhovýchod štátu Texas však aj naďalej sužuje výdatnými zrážkami. Mimoriadny stav vyhlásili úrady v dovedna 54 texaských okresoch a v pondelok ho Trump schválil aj pre časti susedného štátu Louisiana. Trump plánuje Texas ešte v priebehu dnešného dňa navštíviť, pričom do Louisiany by podľa vlastných slov mohol zavítať v sobotu.V texaskom meste Houston napadlo v uplynulých dňoch rekordné množstvo zrážok - až do 75 centimetrov - a podľa predpovedí meteorológov by sa situácia mala v nadchádzajúcich dňoch mala ešte zhoršiť. Texaský guvernér Greg Abbott zmobilizoval všetkých zhruba 12.000 príslušníkov texaskej Národnej gardy, aby úradom pomáhali pri záchranných a pátracích operáciách.Do Texasu a Louisiany zároveň vyslala približne 8500 svojich príslušníkov aj Americká Federálna agentúra pre mimoriadne situácie (FEMA). Záchranárom pomáha vrtuľníkmi aj americká pobrežná stráž a tiež príslušníci Amerického úradu pre clá a ochranu hraníc (CBP).Najviac postihnuté je práve najľudnatejšie texaské mesto Houston. Starosta Sylvester Turner uviedol, že zachránených bolo v metropolitnej oblasti mesta už viac ako 2000 ľudí. Mnoho obyvateľov muselo pred vodou uniknúť na strechy domov a vyvýšené miesta, pričom núdzové telefonáty v oblasti neutíchajú.Texaské úrady, na ktoré sa odvoláva spravodajská stanica BBC, hovoria najmenej o ôsmich obetiach na životoch. Šiesti z nich - štyri deti a ich dvaja starí rodičia - sú pravdepodobne členmi jednej rodiny, ktorá sa zrejme utopila, keď dodávku, v ktorej sa viezla, zaliala voda. Úrady predpokladajú, že o pomoc v súvislosti so záplavami požiada v Texase dovedna pol milióna ľudí, pričom zhruba 30.000 osobám bude poskytnuté dočasné prístrešie.Národné centrum pre hurikány (NHC) v pondelok uviedlo, že juhovýchod Texasu budú aj v nadchádzajúcich dňoch ohrozovať ničivé a život ohrozujúce záplavy. Národná meteorologická služba (NWS) zároveň informovala, že najhoršie záplavy sa v regióne očakávajú v stredu a vo štvrtok. Bez elektriny sú na juhovýchode Texasu tisícky domácností. Zatvorené sú aj mnohé školy a v samotnom Houstone napríklad aj obe letiská, ktorých pristávacie dráhy sú celkom zatopené. Prevádzku v oblasti pozastavili aj viaceré ropné rafinérie či plynárenské závody.