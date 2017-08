Texas sa pripravuje na príchod mohutného hurikánu Harvey

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 24. augusta (TASR) - V Mexickom zálive sa sformoval hurikán Harvey. Informovalo o tom dnes americké Národné centrum pre hurikány (NHC) s tým, že útvar počas nadchádzajúcej noci naberie na sile a v najbližších dňoch udrie na Texas.Harvey má aktuálne silu hurikánu prvej kategórie a sprevádza ho rýchlosť vetra 130 kilometrov za hodinu, uviedli meteorológovia.Útvar by mal postupne zmohutnieť na hurikán tretej kategórie s vetrom s rýchlosťou 178-208 kilometrov za hodinu. V tejto sile by mal v piatok večer alebo v sobotu ráno udrieť na pobrežie Texasu v oblasti mesta Corpus Christi.Hurikán môže podľa informácií AP spôsobiť na pobreží mohutné záplavy. V Texase ho bude cítiť až do stredy.Texaský guvernér Greg Abbott vydal pre 30 okresov varovanie pred katastrofou. Jeho úrad totiž očakáva, že tento prvý hurikán, ktorý zasiahne Texas od roku 2008, napácha veľké škody.