Thaci by v dialógu so Srbskom rád pokračoval na najvyššej úrovni

Na archívnej snímke Hashim Thaci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Priština 12. júna (TASR) - Kosovský prezident Hashim Thaci sa vyslovil dnes za pokračovanie dialógu so Srbskom, sprostredkovaného Európskou úniou na najvyššej úrovni. Rokovania za účasti prezidentov oboch krajín by sa mali odvíjať od širokého politického kontextu, čo by malo umožniť dosiahnutie dohody vedúcej k dobrým susedských vzťahom, spolupráci, normalizácii a zmiereniu.Najvyšší kosovský predstaviteľ to uviedol v rozhovore pre rozhlasovú a televíznu stanicu Deutsche Welle iba deň po predčasných parlamentných voľbách v Kosove, z ktorých vzišla v nedeľu víťazne volebná koalícia vedená Demokratickou stranou Kosova (PDK). Pri jej zrode stál súčasný prezident a niekdajší vodca kosovských povstalcov Hashim Thaci. Súčasťou tejto koalície sú aj Aliancia pre budúcnosť Kosova (AAK) a Iniciatíva pre Kosovo (NISMA).Podľa aktualizovaných informácií z Kosova podporilo túto volebnú koalíciu 34,07 percenta voličov. Údaj zverejnili v Prištine po sčítaní viac ako 98 percent odovzdaných hlasov.Koalícia navrhla na post premiéra niekdajšieho veliteľa povstalcov z niekdajšej Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK) Ramusha Haradinaja, ktorého Srbsko viní z vojnových zločinov a pre ktoré by tento predseda srbskej vlády bol sotva prijateľný ako partner pri rokovaniach o normalizácii dvojstranných vzťahov.Thaciho iniciatíva teraz ráta s tým, že na srbskej strane by sa rokovania viedli pod vedením prezidenta Aleksandara Vučiča. Obaja činitelia už v minulosti ako premiéri rokovali o normalizácii bilaterálnych vzťahov a opakovane spolu hovorili osobne, ako aj telefonicky.