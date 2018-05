Thaci pre APA: Dialóg Prištiny s Belehradom nemá alternatívu

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz (vpravo) si podáva ruku s kosovským prezidentom Hashimom Thacim pred ich stretnutím vo Viedni 29. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 31. mája (TASR) - Kosovský prezident Hashim Thaci ocenil vo Viedni sprostredkovateľskú úlohu Rakúska v procese približovania Kosova k Európskej únii. Stalo sa tak po jeho utorkovom stretnutí s rakúskym spolkovým kancelárom Sebastianom Kurzom v rozhovore pre tlačovú agentúru APA.Hosť z Prištiny v ňom uviedol, že rakúsky kancelár mu prisľúbil podporu na viacerých úrovniach, napríklad pri presadzovaní zrušenia vízovej povinnosti občanov Kosova cestujúcich do Únie alebo pri úsilí Kosova o prijatie do Interpolu.Od predsedníctva Rakúska v Rade Európskej únie (v druhom polroku 2018) očakáva Thaci ďalšiu dynamizáciu a oživenie vývoja na západnom Balkáne.Rakúsky kancelár rozumie potrebám regiónu a dokáže sa do nich vcítiť, formuloval Thaci oceňujúc šéfa rakúskej spolkovej vlády, ktorý podľa jeho slov môže zohrať v rámci predsedníctva v Úniia zanechaťJednou z ústredných tém rokovaní s Kurzom bol kosovsko-srbský dialóg.konštatoval Thaci a dodal, že dialóg s Belehradom nemá alternatívu.Aj keď Thaciho nedávne stretnutie so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom v Sofii prebehlo podľa jeho slov bez entuziazmu, obe strany sa za sprostredkovania šéfky európskej diplomacie Federicy Mogherinovej v zásade dohodli, že je potrebné čo najrýchlejšie pokračovať v dialógu a doviesť ho k právne záväznému zakončeniu. Bude to "veľmi ťažké" a pre obe strany, avšak na konci bude ukončenie storočie tlejúceho konfliktu. Ľudí síce nemožno prinútiť, aby sa vzájomne mali radi, dialóg nie je v Prištine "veľmi populárny, avšak možno položiť základy pre dobré susedstvo, aby Kosovo získalo euroatlantickú perspektívu, naznačil Hashim Thaci.Podľa jeho slov je Kosovo, ako už v minulosti, pripravené na kompromisy. Nejde o futbalový zápas, kde jedna strana musí vyhrať. Priština je pripravená zlepšiť podmienky Srbov v Kosove a navyše poskytne záruky vlastníckych práv srbskej pravoslávnej cirkvi v Kosove.Relativizujúc hovoril Thaci o fakte, že päť členských krajín Európskej únie vrátane Slovenska nezávislosť Kosova naďalej neuznáva. Na nedávnom summite EÚ-Západný Balkán v Sofii síce z tohto dôvodu chýbal španielsky premiér Mariano Rajoy, jeho krajina však mala zastúpenie. Thaci podľa vlastných slov absolvovalaj so zástupcami ďalších štyroch členských krajín Únie, ktoré nezávislé Kosovo neuznávajú - Slovenska, ako aj Cypru, Grécka a Rumunska.Na Balkáne opäť rastúci počet migrantov sa Kosova netýka, konštatoval Thaci a dodal, že jeho krajina nemá problém s migrantmi. Objavili sa iba sporadické prípady. Nie sme ani krajina pôvodu, ani tranzitná krajina, poznamenal.