Thajská expremiérka Šinavatrová údajne ušla do zahraničia

Jinglak Šinavatrová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bangkok 25. augusta (TASR) - Bývalá thajská premiérka Jinglak Šinavatrová zrejme utiekla do zahraničia. S odvolaním sa na zdroje blízke jej rodine a politickej strane o tom dnes informovala agentúra Reuters.Šinavatrová dnes neprišla na pojednávanie, na ktorom mal nad ňou thajský najvyšší súd vyniesť rozsudok v súvislosti s obžalobou zo spôsobenia škody pri výkone verejnej moci. Jej právni obhajcovia uviedli, že neprišla zo zdravotných dôvodov. Súd tak vynesenie verdiktu odložil na 27. septembra a zároveň vydal príkaz na Šinavatrovej zatknutie.Zdroje agentúry Reuters však uviedli, že expremiérka sa ešte pred týmto rozhodnutím rozhodla náhle odcestovať do zahraničia. Kde by sa mohla nachádzať síce nepresnili, no v Thajsku podľa nich už "určite" nie je.Šinavatrovej (50) hrozí až desať rokov väzenia a doživotný zákaz výkonu verejnej funkcie, uviedla spravodajská stanica BBC.Bývalá thajská premiérka bola obžalovaná zo spôsobenia vysokej finančnej straty nedbalosťou pri rozhodovaní o štátnych dotáciách pre pestovateľov ryže. V súvislosti s touto kauzou dnes na 42 rokov väzenia odsúdili aj bývalého thajského ministra obchodu usvedčeného z falšovania obchodných dohôd.Samotná Šinavatrová sa uvedeného prečinu mala dopustiť počas pôsobenia svojej vlády v rokoch 2011-14, ktorú ukončil vojenský prevrat. Šéf terajšej vládnucej junty Prajut Čan-o-Ča vlani vyhlásil, že strata v dôsledku sporného programu dotácií dosiahla približne 286 miliárd bahtov (7,32 miliardy eur).Podporovatelia expremiérky sú presvedčení, že za stíhaním stoja protivníci jej brata, telekomunikačného magnáta Thaksina Šinavatru, ktorý bol takisto premiérom, kým ho v roku 2006 nezosadila armáda po obvineniach z korupcie a urážania thajskej monarchie.Šinavatrovú prišli dnes pred budovu najvyššieho súdu v Bangkoku podporiť stovky jej priaznivcov, ktorých strážilo približne 4000 príslušníkov thajských bezpečnostných síl.