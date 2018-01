Thajská polícia zatkla dvoch Izraelčanov pre vraždu krajana

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bangkok 22. januára (TASR) - Polícia v Thajsku zatkla dvoch Izraelčanov podozrivých zo zabitia krajana v thajskom letovisku, kde ho zrazili autom. Podľa pondelkového vyhlásenia polície ich zadržiavajú pre podozrenie z úkladnej vraždy.Dvoch mužov, Doleza Zuareza a Ejala Bokala, zatkli v nedeľu na bangkockom letisku. Sú obvinení z toho, že narazili svojím vozidlom do motocykla s Maorom Malulom, ktorého potom dobodali na smrť. Podľa polície pri útoku utrpeli zranenia aj tri ďalšie osoby.K zatknutiam došlo po tom, ako thajské médiá zverejnili video z bezpečnostnej kamery na ostrove Koh Samui. Video zachytáva, ako vozidlo vrazilo do motocykla, z ktorého spadli dvaja jazdci. Auto potom zaradilo spiatočku a opäť narazilo do motorky. Z vozidla vyskočil muž, naháňal jazdca na motocykli, pobodal ho a utiekol.Podľa policajného generálmajora Apičarta Bunsrirodža mali podozriví so svojou obeťou osobný spor pred tým, ako pricestovali do Thajska.Izraelský denník Haarec uviedol, že Malul bol členom organizovanej zločineckej skupiny, ktorého odsúdili v roku 2016 za pokus o vraždu izraelského miestneho vodcu zločineckej skupiny Barucha Bokala. Podľa denníka Malula pravdepodobne zavraždili odvetou za to, že sa usiloval o Bokalov život.